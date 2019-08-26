幼兒園汰換娃娃車補助 最高30萬元

2019-08-26 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部今天表示，108學年度起啟動「補助公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，各幼兒園今年8月起可向各縣市政府提出申請，符合條件的幼童車每輛補助約30萬元，約為新車費用的四成。

教育部也預估，未來10年每年汰換300至400輛幼童車，每年預算總計約1億2000萬至1億6000萬元。

去年5月立法院三讀通過「幼兒教育及照顧法」，規定幼童專用車車齡不得逾10年。不少幼兒園業者反映，幼童車的財務負擔大，不少業者因此規定索性不提供交通車服務，對於需搭乘幼童車的家長形同「變相懲罰」，教育部因此研擬補助方案。

教育部國教署指出，108年汰換補助計畫已於7月底函發各縣市據以辦理，8月起凡有符合汰換補助條件的幼童車，各幼兒園可向各縣市政府提出申請。

根據統計，目前全國幼童專用車約3800多輛，預計今年將有200餘輛申請汰換補助，未來10年內預計每年汰換300至400輛，受惠幼兒約6萬多名。本補助計畫於108學年度起會試辦3年，視辦理狀況再進行滾動修正。