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幼兒園汰換娃娃車補助 最高30萬元

2019-08-26 14:58聯合報 記者章凱閎╱即時報導

教育部今天表示，108學年度起啟動「補助公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，各幼兒園今年8月起可向各縣市政府提出申請，符合條件的幼童車每輛補助約30萬元，約為新車費用的四成。

教育部也預估，未來10年每年汰換300至400輛幼童車，每年預算總計約1億2000萬至1億6000萬元。

去年5月立法院三讀通過「幼兒教育及照顧法」，規定幼童專用車車齡不得逾10年。不少幼兒園業者反映，幼童車的財務負擔大，不少業者因此規定索性不提供交通車服務，對於需搭乘幼童車的家長形同「變相懲罰」，教育部因此研擬補助方案。

教育部國教署指出，108年汰換補助計畫已於7月底函發各縣市據以辦理，8月起凡有符合汰換補助條件的幼童車，各幼兒園可向各縣市政府提出申請。

根據統計，目前全國幼童專用車約3800多輛，預計今年將有200餘輛申請汰換補助，未來10年內預計每年汰換300至400輛，受惠幼兒約6萬多名。本補助計畫於108學年度起會試辦3年，視辦理狀況再進行滾動修正。

教育部國教署表示，每一家公私立幼兒園都應確保幼童專用車車況良好，並符合車齡不得逾出廠10年的規定。除了試辦補助，國教署也將促請各地方政府持續前往幼兒園檢查幼童專用車使用情形，並會同公路監理機關及警察機關實施路邊臨檢，督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，確保幼兒行的安全。

教育部於108學年度起啟動「補助公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，符合條件的...
教育部於108學年度起啟動「補助公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，符合條件的幼童車每輛補助約30萬元，為新車費用約4成。本報資料照片
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幼兒園教育部警察

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