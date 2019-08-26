抓緊暑假尾巴！ 義大世界「數字對對碰」門票最低499元
暑假即將結束，位於高雄的義大遊樂世界歡慶9週年，即日起至9/1舉辦「幸運數字對對碰」，民眾只要身分證字號有1或9，對中任1碼全票享699元、對中任2碼全票享599元、對中任3碼全票享499元(全票原價899元)；另外再加碼優惠，只要出生月或日也有1或9，再加贈園區100元商品兌換券。
義大遊樂世界提供「全台最大室內親子遊樂館」，就算下雨天也可以好好玩，還有亞洲唯一希臘情境主題樂園，其中「特洛伊城堡」佔地15,000坪，有小孩子最愛的夢幻「城堡旋轉馬車」、刺激好玩的「彈跳星」、小朋友也能享受駕駛快感的「小小駕馴班」等。此外，亞洲最大樂園VR主題館，共計有四款國際級製作水準的VR遊戲，其中包括史上最驚悚的診所「白色懼塔」、射擊恐怖喪屍的「失控地鐵」、需要運用智慧與勇氣才能解開千年封印的「奪寶奇謀」、以及大人小孩都能玩的「VR方城市」。
適逢農曆7月，義大遊樂世界將「5D鬼船」全面改版升級「AR鬼船」，民眾進入AR鬼船只需要一支手機，即可運用高科技擴增實境功能，體驗7大驚悚虛擬實境，臨場感受12個「驚點」船艙，加上驚悚道具及視覺特效，猶如置身在恐怖的鬼船裡。
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