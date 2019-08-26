親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風掃南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

看不下去了！大學同窗秀圖證明韓國瑜學歷 還爆利菁也是同學

彰化六信搶案男子開槍拒捕 奔逃400公尺後遭逮

住院醫師納勞基法 陳時中盼醫界相挺

2019-08-26 14:46中央社 台北26日電

住院醫師勞基法將於今年9月1日上路。衛福部長陳時中今天發公開信重申，醫師勞動權益入法是不容易的挑戰，有賴醫界共同努力，改革沒有終點，只有堅定前行。

勞動部今年3月公告，醫療保健服務業僱用的住院醫師自9月1日起適用勞動基準法，共有4680人適用。此案雖經多年緩衝，但醫界雜音仍不斷，也有不少人質疑恐損醫療品質。

陳時中下午發布公開信指出，醫師納入勞基法議題爭論多年，始終無法取得共識，但醫護人員的健康與權益，是醫療品質的重要基礎，人才的培育與久任，更是醫療體系永續發展的根基。總統蔡英文上任後，相關政策密切討論，逐步釐清工時、職災、退休、聘僱契約等適用問題及可行性，積極推動相關法制作業和配套。

陳時中表示，醫師納勞基法的首要挑戰是工時問題，為使醫療作業能逐步調適，衛福部民國106年即發布工時指引，規範輪班時間、延長工時及總工時上限。也針對大型醫院輔導訪查，協助醫院完成入法準備工作。

另一個關鍵是人力，陳時中說，衛福部積極推動各項配套，包含訓練制度調整、薪資獎勵、醫療輔助人力增補等，明顯改善內、外、婦、兒、急5大科人力問題（俗稱五大皆空），到107年底，5大科住院醫師招收率近乎滿招。

此外，加上法規檢討與修正，包括報備支援程序的簡化、遠距醫療的法規鬆綁與推動、修正醫院評鑑基準等，也使人力的運用更具彈性與效率。偏鄉醫療人力問題也透過醫學中心支援偏鄉獎勵計畫與醫學中心評鑑制度，讓離島及偏遠地區的民眾也能獲得醫學中心級的服務。

至於醫界擔心住院醫師納入勞基法後，可能因工時限制，產生臨床訓練不足的問題；陳時中表示，長久以來，台灣醫學教育下所培育的醫師都深具積極主動學習的熱忱，並以病人照顧為優先考量而不計較工時，但為使醫師職業生涯長遠發展，仍應保障其在受訓階段的適當休息與勞動權益，優先將住院醫師納入勞基法適用。

為確保住院醫師訓練品質，衛福部已調整專科醫師訓練計畫，擬訂專科訓練應完成的學習項目、案例數及學習里程碑，並建立以核心能力為導向的學習成效評量方法。

陳時中表示，醫師勞動權益入法是項不容易的挑戰，除須權衡勞動權與就醫權之間的平衡，更有賴全體醫界共同努力，住院醫師納入勞基法是回應受僱醫師的殷切期待，也是落實蔡總統政見的第一步。

有關其他受僱醫師權益，陳時中指出，衛福部將在醫療法修正案中給予保障，並持續推動改善醫療環境，落實所有醫事人員的權益保障措施，確保病人安全、提升醫療品質並使醫療體系永續發展，成為全球醫療的典範國家。

住院醫師9月1日將納勞基法；圖為醫師勞動條件改革小組要求政府正視醫師過勞現況。圖...
住院醫師9月1日將納勞基法；圖為醫師勞動條件改革小組要求政府正視醫師過勞現況。圖／報系資料照片
分享

醫師工時陳時中勞基法

相關新聞

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

2019-08-26 13:24

漂流木阻航道無法出港 離島漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48

把IKEA當自己家？ 婦人在展示棉被上幫孩子換尿布

2019-08-26 11:51

表演團體節目中斷險？文化部將研析協助

2019-08-26 14:37

颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 14:35

山友福音！太魯閣錐麓古道 外國人可提前4個月申請

2019-08-26 14:35

火影忍者迷加持 台中國際動漫博覽會破6萬人次

2019-08-26 14:34

避免錯放颱風假損失慘重 劇團：盼比照電影院彈性開放

2019-08-26 14:32

區間測速、租屋補貼 9月上路新制報你知

2019-08-26 14:16

台鐵彩繪新石虎圖誰畫的？ 觀光局未正面回應

2019-08-26 14:13

台日32站同名車站活動 日大學生化身親善大使

2019-08-26 14:11

杜拜全球自駕車賽 台灣團隊進前3名

2019-08-26 14:10

古裝劇攏是假 專家破解滴血認親迷思

2019-08-26 13:48

兒童文學作家幸佳慧罹癌體弱 蘇貞昌今提前頒金鼎獎

2019-08-26 12:33

輕微車禍阻交通恐受罰 北市警發簡訊教拍照「標繪」

2019-08-26 12:32

月薪3萬養得起一家三口嗎？網中肯分析揭關鍵

2019-08-26 12:00

表演團體節目中斷險行不行 文化部：協助健全方案

2019-08-26 11:50

長照也可融入狗醫生和芳療 弘光科大推多元照顧法

2019-08-26 11:42

颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 11:40

東部也有細胞治療 花蓮慈濟醫院獲治療許可

2019-08-26 11:22

純化分子就像彈珠檯篩選大小球 27日來國衛院了解科普

2019-08-26 11:03

颱風假表演場館比照影院開放？ 國表藝研究中

2019-08-26 10:52

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21

為癌末長輩圓夢 慈濟長照提供高市20區喘息服務

2019-08-26 09:57

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

漂流木阻航道 台東往返綠島蘭嶼客輪航班取消或調整

2019-08-26 09:50

《炫目之光》：在族群與世代間掙扎的年輕靈魂

2019-08-26 09:49

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

身體與環境共生 南藝劇團在天橋上做空中瑜伽

2019-08-26 09:34

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07
看更多

熱門文章

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23

9月1日上路／住院醫納勞基法 衝擊醫療生態

2019-08-26 00:10

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

新北今起稽查7通路下架蘋果西打 違者最高罰300萬

2019-08-25 19:51

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

把IKEA當自己家？ 婦人在展示棉被上幫孩子換尿布

2019-08-26 11:51

住院醫師納勞基法 醫界憂訓練不足

2019-08-25 22:23

逢雨必坍被認地盤不穩固 屏縣「最難一條路」

2019-08-25 18:06

每日星座運勢／巨蟹談情說愛好日子 投資見好就收

2019-08-26 00:00

九月納勞基法 傳出最年輕住院醫師工作天數不減反增

2019-08-25 22:22

颱風進帳 石門水庫靈活調配水源

2019-08-25 23:15

颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 11:40

拯救因腦血管破裂滯日婦人 再添中榮及腦傷權威生力軍

2019-08-26 11:11

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30

影／白鹿豪雨林木沖下山 漂流木今回堵富岡漁港航道

2019-08-25 15:20

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

漂流木阻航道無法出港 離島漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

白鹿颱風遠離高雄清潔隊總動員 半天清出213.8公噸

2019-08-25 16:35

漂流木阻航道 台東往返綠島蘭嶼客輪航班取消或調整

2019-08-26 09:50

赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35

連日豪雨果樹泡水 高雄芭樂掉滿地無法列入補助

2019-08-25 18:13

薪資欄空白…「薪水怎麼算」住院醫喊無奈

2019-08-26 00:42

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21

醫院聘僱契約：「薪資視醫院營運狀況而訂」恐涉違法

2019-08-25 22:22

想跟上潮流？秋冬新裝必備元素搶先看！

2019-08-25 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top