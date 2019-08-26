山友福音！太魯閣錐麓古道 外國人可提前4個月申請

2019-08-26 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



觀光局將2020年定位為「脊梁山脈旅遊年」，為促進高山觀光市場，太魯閣國家公園錐麓古道線將自9月1日起，比照玉山國家公園排雲山莊，提前開放外籍人士於4個月前申請；因應山友需求，10月起錐麓古道將採整隊錄取機制；「奇萊南峰線」也將提高人數承載量。另生態保護區內各登山路線申請截止時間由最終日23時提前至15時。

太魯閣國家公園管理處表示，為推廣太魯閣峽谷風光，9月1日起，錐麓古道開放外籍人士自入園前35天至前4個月（周一至周四），於「台灣國家公園入園入山線上申請服務網（英文版）」介面提出申請，無候補機制。

每一人限制申請一隊12人，國籍均須為外籍人士，須附加護照等身分證明電子檔文件以供審查。入園申請案件審核通過後，日期、人員（含領隊、隊員、留守）不得更換或增加，可以取消入園（全隊或個別隊員取消），新增人員應另案提出申請。

錐麓古道是熱門登山景點，太管處控規定平日每天開放96人，例假日增至156人進入，欲前往者需先網路申辦許可。聶士詔指出，自10月1日起，錐麓古道候補改採整（全）隊錄取機制，讓山友不必因人數限制敗興而歸。他舉例，假設一登山隊有5個人，儘管只有2個名額，能全隊進入古道，這也是較人性化方式。若候補第1順位隊伍候補後，承載量若有餘額，則依序進行第2順位隊伍候補作業，直到核准入園人數相等或大於當日承載量時便停止候補。

「奇萊南峰線」也從下月1日起提高承載量，太魯閣國家公園管理處遊憩課長聶士詔說，奇萊南峰由屯原登山口進入，山界常與「南華山」並稱「奇萊南華」，鄰近的林務局「天池山莊」也是山友們嚮往的住宿地點。奇萊南峰山頂屬生態保護區邊境，考量山友實際需求，並評估該區域環境生態承載量，將比照天池山莊房間及露營數最大容量，從平日30人、假日60人增為平日88人、假日226人。