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3塊冰塊+0.5糖…他買超商咖啡無理要求 網怒轟：太為難店員

2019-08-26 15:17聯合新聞網 綜合報導

日前一名網友在超商排隊結帳時，無意間聽到前面一位買咖啡的顧客對店員提出無理的客製...
日前一名網友在超商排隊結帳時，無意間聽到前面一位買咖啡的顧客對店員提出無理的客製化要求，讓他覺得實在是在為難店員。示意圖。圖片來源／ingimage
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台灣手搖文化揚名國際，在於擁有「客製化」服務，能讓顧客自行選擇冰塊量和糖度，調成自己喜歡的口味，現在就連超商也不例外，無論是咖啡還是手搖飲料都能依照自己的喜好做調整。但日前就有一名網友在超商遇到另一位客人的神奇要求，讓他覺得根本是在為難店員，網友也氣炸直呼「奧客無誤！」

原PO在爆廢公社PO文，並在文中提到，日前他到超商購物等待排隊結帳時，無意間聽到前面一位客人向店員點了一杯中冰拿跟中熱拿，要求中冰拿的冰塊要拿「三塊完整的」到中熱拿裡面，並指示中熱拿那杯要半糖，剩下的半糖要加在中冰拿裡。店員聽完後向客人確認「所以兩杯都要半糖嗎？」那位客人竟然回答「不是喔！中冰拿要1.5的糖、中熱拿要0.5的糖」，這讓站在後面的原PO不禁開玩笑表示「第一次聽到這麼有創意的」，並認為那位客人的要求實在太為難店員。

PO文一出，立刻引來網友熱議，許多網友紛紛留言「以為超商是星巴克嗎」、「有時真的覺得給客人方便，他們都當成隨便」、「根本奧客，遲早被加料」、「也太自以為是了吧」、「完全在糟蹋店員啊」。甚至還有在超商工作的網友表示，自己在超商被這種客人磨了4年，幾乎每天都有，但若是遇到這種無理的要求，他通常都會假裝聽懂，然後隨便加「其實根本沒差，我就不信喝得出來，所以我都不管他們」。

手搖飲料奧客超商

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