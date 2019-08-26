親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風掃南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

兒童文學作家幸佳慧罹癌體弱 蘇貞昌今提前頒金鼎獎

2019-08-26 12:33聯合報 記者何定照╱即時報導

文化部8月15日公布第43屆金鼎獎得獎名單，包括「特別貢獻獎」得主兒童文學創作及研究者幸佳慧，頒獎典禮訂於9月12日下午2時在台北文創大樓舉行。不過幸佳慧因罹癌，日前曾表示醫師告訴她可能等不到金鼎獎，行政院院長蘇貞昌今下午先邀幸佳慧到院，感謝她對兒童權益的關懷、對台灣社會前進的貢獻，席間也將致贈她金鼎獎獎座。

幸佳慧長年關注兒童人權，所著兒童文學寫過白色恐怖、移工、性侵等主題，於去年檢查出少見的壺腹癌，近來身體虛弱。

文化部表示，幸佳慧的行動與論述多以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題。其作品不因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道，實踐了一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動，可謂出版帶動社會運動的活躍例證。

文化部說，行政院為感謝幸佳慧對兒童權益關懷，對台灣社會前進之貢獻，今天下午特邀幸佳慧到院，感謝其在出版創作領域之傑出貢獻。蘇貞昌、文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠及許多創作者、出版界等人士都將出席。

兒童文學創作者幸佳慧，月前在台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》發布...
兒童文學創作者幸佳慧，月前在台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》發布記者會上落淚。記者何定照／攝影
分享

文化部行政院蘇貞昌

相關新聞

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

2019-08-26 13:24

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

把IKEA當自己家？ 婦人在展示棉被上幫孩子換尿布

2019-08-26 11:51

漂流木阻航道無法出港 離島漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48

月薪3萬養得起一家三口嗎？網中肯分析揭關鍵

2019-08-26 12:00

表演團體節目中斷險行不行 文化部：協助健全方案

2019-08-26 11:50

長照也可融入狗醫生和芳療 弘光科大推多元照顧法

2019-08-26 11:42

颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 11:40

東部也有細胞治療 花蓮慈濟醫院獲治療許可

2019-08-26 11:22

純化分子就像彈珠檯篩選大小球 27日來國衛院了解科普

2019-08-26 11:03

颱風假表演場館比照影院開放？ 國表藝研究中

2019-08-26 10:52

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21

為癌末長輩圓夢 慈濟長照提供高市20區喘息服務

2019-08-26 09:57

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

漂流木阻航道 台東往返綠島蘭嶼客輪航班取消或調整

2019-08-26 09:50

《炫目之光》：在族群與世代間掙扎的年輕靈魂

2019-08-26 09:49

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

身體與環境共生 南藝劇團在天橋上做空中瑜伽

2019-08-26 09:34

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

醫病天地／遇眩暈快就醫 避免跌倒

2019-08-26 00:33

愛滋預防性投藥 自購恐吃出問題

2019-08-26 00:23

健康你我他 ／有游泳圈不危險？ 小二兒差點溺水

2019-08-26 00:23

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

健康名人堂／HPV疫苗接種 男女都最好趁早

2019-08-26 00:23

優人物／鼎泰豐 成全球最大黑松露用戶

2019-08-26 00:05

醫病天地／罕病雷特氏症 台港分享經驗

2019-08-26 00:05

醫病天地／顳顎關節障礙 常是壓力大造成

2019-08-25 23:59

名醫聯手護失智 盼建「共生社區」

2019-08-25 23:46

醫療隊走進嘉縣偏鄉 說唱逗老人家

2019-08-25 23:44

優人物／平實、嚴謹、率真 楊紀華造就鼎泰豐神話

2019-08-25 23:40

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35
看更多

熱門文章

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23

9月1日上路／住院醫納勞基法 衝擊醫療生態

2019-08-26 00:10

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

新北今起稽查7通路下架蘋果西打 違者最高罰300萬

2019-08-25 19:51

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54

住院醫師納勞基法 醫界憂訓練不足

2019-08-25 22:23

逢雨必坍被認地盤不穩固 屏縣「最難一條路」

2019-08-25 18:06

每日星座運勢／巨蟹談情說愛好日子 投資見好就收

2019-08-26 00:00

把IKEA當自己家？ 婦人在展示棉被上幫孩子換尿布

2019-08-26 11:51

九月納勞基法 傳出最年輕住院醫師工作天數不減反增

2019-08-25 22:22

颱風進帳 石門水庫靈活調配水源

2019-08-25 23:15

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30

影／白鹿豪雨林木沖下山 漂流木今回堵富岡漁港航道

2019-08-25 15:20

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

拯救因腦血管破裂滯日婦人 再添中榮及腦傷權威生力軍

2019-08-26 11:11

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

白鹿颱風遠離高雄清潔隊總動員 半天清出213.8公噸

2019-08-25 16:35

漂流木阻航道無法出港 離島漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48

赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

連日豪雨果樹泡水 高雄芭樂掉滿地無法列入補助

2019-08-25 18:13

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

漂流木阻航道 台東往返綠島蘭嶼客輪航班取消或調整

2019-08-26 09:50

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35

白鹿颱風攪局金門交通大亂 下午可望恢復正常

2019-08-25 12:50

醫院聘僱契約：「薪資視醫院營運狀況而訂」恐涉違法

2019-08-25 22:22

薪資欄空白…「薪水怎麼算」住院醫喊無奈

2019-08-26 00:42

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top