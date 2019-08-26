兒童文學作家幸佳慧罹癌體弱 蘇貞昌今提前頒金鼎獎

2019-08-26 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部8月15日公布第43屆金鼎獎得獎名單，包括「特別貢獻獎」得主兒童文學創作及研究者幸佳慧，頒獎典禮訂於9月12日下午2時在台北文創大樓舉行。不過幸佳慧因罹癌，日前曾表示醫師告訴她可能等不到金鼎獎，行政院院長蘇貞昌今下午先邀幸佳慧到院，感謝她對兒童權益的關懷、對台灣社會前進的貢獻，席間也將致贈她金鼎獎獎座。

幸佳慧長年關注兒童人權，所著兒童文學寫過白色恐怖、移工、性侵等主題，於去年檢查出少見的壺腹癌，近來身體虛弱。

文化部表示，幸佳慧的行動與論述多以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題。其作品不因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道，實踐了一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動，可謂出版帶動社會運動的活躍例證。