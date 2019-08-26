影／台灣iAuto團隊前進杜拜 展示自駕巴士

2019-08-26 12:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



台灣iAuto團隊上午在台大校內傅鐘旁舉辦「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽-臺灣iAuto隊前進杜拜世界大會頒獎典禮記者會」，並進行自動駕駛巴士展示車之揭幕與四方合作備忘錄之簽署儀式，展示國內首輛具備自動駕駛功能之多功能油電混合動力巴士，並將透過無線通訊遠端遙控一輛位於明志科技大學之自動駕駛卡車，進行自動駕駛卡車之實車道路展示。

台大管中閔校長和明志科技大學劉祖華校長、台塑汽車貨運陳勝光董事長及加拿大艾歐圖科技公司李訓濃董事長出席並簽署四方合作備忘錄，行政院陳其邁副院長、國家運輸安全調查委員會楊宏智主委等人出席觀禮。