影／台灣iAuto團隊前進杜拜 展示自駕巴士
2019-08-26 12:29
聯合報系攝影中心 記者陳柏亨
╱即時報導
台灣iAuto團隊上午在台大校內傅鐘旁舉辦「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽-臺灣iAuto隊前進杜拜世界大會頒獎典禮記者會」，並進行自動駕駛巴士展示車之揭幕與四方合作備忘錄之簽署儀式，展示國內首輛具備自動駕駛功能之多功能油電混合動力巴士，並將透過無線通訊遠端遙控一輛位於明志科技大學之自動駕駛卡車，進行自動駕駛卡車之實車道路展示。
台大管中閔校長和明志科技大學劉祖華校長、台塑汽車貨運陳勝光董事長及加拿大艾歐圖科技公司李訓濃董事長出席並簽署四方合作備忘錄，行政院陳其邁副院長、國家運輸安全調查委員會楊宏智主委等人出席觀禮。
臺灣iAuto團隊本次在競賽中獲得評審團青睞，主要是因為該團隊的自動駕駛系統設計方法可符合國際車廠的系統功能安全性要求，具備高可靠度、高安全性之優點，且採用創新的系統功能互補式冗餘設計，可大幅降低系統硬體成本和提高整體自駕車的性能及可靠度；此外，該套自動駕駛系統採模組化設計亦整合了工研院V2X車聯網技術，可安裝於不同種類的車輛上，並且在不破壞車輛原始結構與安全性的前提下達成半/全自動駕駛功能，亦可在必要時回復至人工駕駛模式，對於實現杜拜當局所規劃的目標- 2030年全國路面運輸25%為無人駕駛，具有最高的經濟效益與可行性。因此，杜拜官方代表團對於臺灣iAuto團隊所開發的自動駕駛系統商品化表達出相當濃厚的合作意願。
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