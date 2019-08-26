漂流木阻航道無法出港 離島漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



白鹿颱風雖已遠離，台東市富岡漁港，也是離島交通最重要樞紐卻因漂流木漂進港區，阻塞航道，漁民無法出港作業被迫「放薪假」人人叫苦，至於往返綠島、蘭嶼客輪也被迫取消或更改搭船地點到數十公里外的成功鎮新港漁港，遊客也怨嘆「都怪白鹿，連搭個船都這麼不方便」。

白鹿帶來的豪雨，讓台東縣內所有大小溪流暴漲，山洪從山上沖倒林木入海，海浪又把林木再打回岸邊，昨天清晨，台東富岡漁港周邊岸際都是漂流木，甚至漂進港內礙航道。

因富岡漁港受漂流木的影響，船舶無法順利的進出，今天（26日）台東往返綠島班全天取消；台東往返蘭嶼上午恆星輪取消；下午1點綠島之星改由成功鎮新港漁港發船；至於屏東後壁湖往返蘭嶼航線今天正常營運。

林姓船長說，港區內都是漂流木，漁船根本不能出港，而且船上螺旋槳發動後，螺旋槳葉片一旦打到漂流絕對報銷，換新要好幾萬元，不能出港作業，就沒收入，打電話通報，縣府農業處立刻派人來，動作很快，但希望清除的動作能再加快，「別讓我無薪假放太久」。