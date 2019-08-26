長照也可融入狗醫生和芳療 弘光科大推多元照顧法

2019-08-26 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



弘光科技大學生活自立支援執行辦公室，配合教育部大學社會責任實踐計畫(USR)，規劃不同類別課程，讓大學師生及照護人員學習更多，今年8月舉辦「芳香照護於失能失智長者之應用實作」及「動物輔助活動與治療」兩場研習會，專家教導學員用精油芳香療法活化受照顧者記憶神經，也透過寵物陪伴給予病患心靈上的支持，多元照顧法導入長照。

生活自立支援執行辦公室主任雷若莉表示，配合政府施行長照政策，持續推動相關銀髮課程，培訓師生及長照夥伴，獲得更多樣的知識，最近先後開辦芳療、動物輔助等課程，接下來還有日本加賀谷宮本式音樂初階課程及銀髮介護食製作等課程，將陸續導入更多元豐富的長照課程，讓長者幸福樂活。

「芳香照護於失能失智長者之應用實作」，由多年經驗的芳香療室法SPA工作室負責人洪綉惠授課，她說依2014年日本失智症權威鳥取大學醫學院研究報告，大腦中與海馬迴直接連接的嗅覺神經有很高的再生能力，若使用香氣，可刺激嗅覺神經與掌控記憶的海馬迴連結，活化與記憶相關的神經，進而改善及預防失智症，因此，特別教學員調製薰衣草、甜橙精油。

「動物輔助活動與治療」課程請台灣狗醫生協會動物輔助活動及治療講師盧育慈與狗醫生「辣妹」一起授課。她說狗醫生不是為病患秀才藝，主要是「復健治療與陪伴活動。」包括餵食、散步、抱狗均屬於復健的一環，也能給予心靈上的支持。