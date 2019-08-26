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颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 11:40聯合報 記者何定照╱即時報導

高雄衛武營藝文中心近日遇颱風假，試圖比照私人企業電影院等彈性宣布是否停演。針對8月24日颱風假下午場，雖仍在前一晚依氣象局風雨預測宣布停演，但24日晚上場，則在上午10時才依風雨狀況宣布停演否，試圖更貼近現況。

衛武營行政副總監林佳慧表示，該館上周末演出原本滿檔，但因颱風逼近，館方從22日就一直接到民眾來電詢問是否演出、退票等，也有人說自己來自台中、屏東等外縣市，因颱風恐無法前來。23日高雄市府宣布24日放颱風假後，館方依風雨預測考量恐確有安全疑慮，因此先宣布24日下午場先停演。

林佳慧說，24日上午館方詢問氣象局，確認傍晚時風雨會加劇，考量觀眾安全問題，只好宣布晚上也停演。但對是否停演等，館方早就都有沙盤推演，將加演方案都準備好，例如24日取消的場次移到25日周日晚上加演。

林佳慧表示，場館遇颱風是否要開放，考量因素非常複雜，表演團隊多會希望繼續演出，但場館也得保護觀眾的安全。像24日高雄中午時雖風雨不大，但傍晚起風雨加大，衛武營都會公園的樹都倒了十幾棵，場館必須要顧及各方安全與權益。

昨天晚上因臨時加演，表演團體和技術人員連夜忙著拆台，林佳慧說，衛武營藝術總監簡文彬特別指示多出來的拆台成本由衛武營吸收，場館配合的換班工作人員等加班費也會另出，希望在與團隊充分溝通下，得到彼此最滿意的結果。這次也因颱風假延期演出的全民大劇團團長謝念祖說，很謝謝衛武營吸收昨晚的拆台費，「給了團隊很大的溫暖」。

表演團體爭取颱風假若風雨不大，表演場館也可照常開放演出。圖為衛武營。記者何定照/...
表演團體爭取颱風假若風雨不大，表演場館也可照常開放演出。圖為衛武營。記者何定照/攝影
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颱風假衛武營氣象局

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