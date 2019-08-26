國中生上英語班 學生：把自己當外國人去學收穫多

2019-08-26 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市私立弘文中學在台中市政府教育局推廣英語教育的政策下，今天和潭子區潭子國中合作，在弘文中學辦理108學年度英語暑期營隊，營隊結合弘文中學外籍教師，全程以美語教學，讓學生在生動有趣、生活化、遊戲化的英語教學活動學習，學生們說剛開始不習慣全美語課程，但外師教學親切，他們說收穫豐富，學生劉芳華說，她將自己當成外國人去學習，不怕問，因為這是難得的學英語機會。

弘文中學副校長甯湘寶表示，台中市教育局今年推英語教學，由弘文的外籍老師設計課程，今年首次和潭子國中合作推英語暑期營，潭子國中組長劉佳旻表示，這是該校學生難得學英語機會，平常學生在校是按照課本教學，現在可和外師當面對話溝通。

潭子國中學生劉芳華說，她將來想當英語老師，全美語教學對她是很好學習機會，和外師溝通，她把自己當成外國人去挑戰對話；學生張琪芊表示，她原本對自己的英語能力小有把握，到英語暑期營的全美語課程後，發現自己不足，要再多練習單字。

弘文中學校長張輝政表示，今天的英語暑期營隊，課程由外籍老師規畫設計，講解自然科學介紹浩瀚的宇宙及製作太陽系模型、歷史探究介紹兵馬俑及時光機、藝術創作素描實作、城市方程式閱讀旅遊加爾各答、健康診療室認識細菌等，課程內容非常活潑生動，實用的生活美語及運用，讓學生在學習的過程中，找到英語的自信及快樂，同時安排學生發表及分享，透過發表及分享過程，將語文自然運用於生活經驗中，藉由多元的創意課程設計，營造優質的美語學習環境，培養學生國際宏觀的視野，更啟發學生美語學習的興趣。