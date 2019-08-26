純化分子就像彈珠檯篩選大小球 27日來國衛院了解科普

2019-08-26 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國生物醫學發展重鎮國家衛生研究院明（27）日將舉辦首次「國衛院科普日」，設計多元的科普遊戲關卡，讓民眾透過觀察與操作道具，一探國衛院主要研究面向，涵蓋巨觀自然環境到微觀的細胞基因知識，邀請民眾共襄盛舉。

國家衛生研究院今日上午舉辦活動預告記者會，將身體器官、細胞模型、DNA模型、疫苗抗原純化原理等道具統統帶至現場展示。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊拿出一籃大小不一的保麗龍球與乒乓球，象徵大小不同的分子，而進一步要純化，也就是篩選出製作疫苗所需使用的疫苗蛋白、淘汰非疫苗蛋白，以避免這些非疫苗蛋白打進人體造成發燒、過敏等毒性反應，則必須設計良好的分離工具，來精準篩出特定大小的分子。

劉家齊搬出一台像是彈珠檯的坡道，坡道當中有一圈圈鐵釘圍成的圈圈。接著，一旁的高中學生將整籃保麗龍球與乒乓球由高處倒入坡道；順著地心引力往下流動的球體，較小的就卡進鐵釘圈圈、較大的就順利流到最底端被收集，如此便完成分離不同大小分子的任務。

國衛院院長梁賡義表示，本次活動設計豐富，舉例來說，「孳生源糾察隊」是透過趣味拼圖與VR實境模擬的方式，來認識登革熱病媒蚊的孳生環境；「愛心不斷電」透過實際體驗心臟跳動產生的電位變化，讓人認識醫療儀器的運作原理；「腸道爭霸戰」則使用不同形狀的空心麵，實際動手排列人體的腸道菌相。