親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風掃南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

今年秋節吃陽澄湖大閘蟹…肯定假貨！原因老饕才知道

12號颱風「楊柳」最快明生成 氣象局預估路徑這樣走

純化分子就像彈珠檯篩選大小球 27日來國衛院了解科普

2019-08-26 11:03聯合報 記者羅真╱即時報導

我國生物醫學發展重鎮國家衛生研究院明（27）日將舉辦首次「國衛院科普日」，設計多元的科普遊戲關卡，讓民眾透過觀察與操作道具，一探國衛院主要研究面向，涵蓋巨觀自然環境到微觀的細胞基因知識，邀請民眾共襄盛舉。

國家衛生研究院今日上午舉辦活動預告記者會，將身體器官、細胞模型、DNA模型、疫苗抗原純化原理等道具統統帶至現場展示。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊拿出一籃大小不一的保麗龍球與乒乓球，象徵大小不同的分子，而進一步要純化，也就是篩選出製作疫苗所需使用的疫苗蛋白、淘汰非疫苗蛋白，以避免這些非疫苗蛋白打進人體造成發燒、過敏等毒性反應，則必須設計良好的分離工具，來精準篩出特定大小的分子。

劉家齊搬出一台像是彈珠檯的坡道，坡道當中有一圈圈鐵釘圍成的圈圈。接著，一旁的高中學生將整籃保麗龍球與乒乓球由高處倒入坡道；順著地心引力往下流動的球體，較小的就卡進鐵釘圈圈、較大的就順利流到最底端被收集，如此便完成分離不同大小分子的任務。

國衛院院長梁賡義表示，本次活動設計豐富，舉例來說，「孳生源糾察隊」是透過趣味拼圖與VR實境模擬的方式，來認識登革熱病媒蚊的孳生環境；「愛心不斷電」透過實際體驗心臟跳動產生的電位變化，讓人認識醫療儀器的運作原理；「腸道爭霸戰」則使用不同形狀的空心麵，實際動手排列人體的腸道菌相。

「達文西密碼與細胞知識王」帶民眾一窺人體最微小的世界，認識細胞的基本構造與核苷酸及氨基酸序列如何組成DNA；「從基因到精準醫療」則透過實際配對核苷酸，帶出DNA序列的組成與後續應用。歡迎有興趣的民眾明（27）日上午11點至國衛院竹南院區行政大樓B1長廊共襄盛舉。

我國生物醫學發展重鎮國家衛生研究院明（27）日將舉辦首次「國衛院科普日」，上午舉...
我國生物醫學發展重鎮國家衛生研究院明（27）日將舉辦首次「國衛院科普日」，上午舉辦活動預告記者會，將身體器官、細胞模型、DNA模型、疫苗抗原純化原理等道具統統帶至現場展示。記者羅真／攝影
分享
「國衛院科普日」活動海報。圖／國衛院提供
「國衛院科普日」活動海報。圖／國衛院提供
分享

疫苗DNA

相關新聞

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

把IKEA當自己家？ 婦人在展示棉被上幫孩子換尿布

2019-08-26 11:51

漂流木阻航道無法出港 離島漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48

颱風進帳 石門水庫靈活調配水源

2019-08-25 23:15

表演團體節目中斷險行不行 文化部：協助健全方案

2019-08-26 11:50

長照也可融入狗醫生和芳療 弘光科大推多元照顧法

2019-08-26 11:42

颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 11:40

東部也有細胞治療 花蓮慈濟醫院獲治療許可

2019-08-26 11:22

颱風假表演場館比照影院開放？ 國表藝研究中

2019-08-26 10:52

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21

為癌末長輩圓夢 慈濟長照提供高市20區喘息服務

2019-08-26 09:57

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

漂流木阻航道 台東往返綠島蘭嶼客輪航班取消或調整

2019-08-26 09:50

《炫目之光》：在族群與世代間掙扎的年輕靈魂

2019-08-26 09:49

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

身體與環境共生 南藝劇團在天橋上做空中瑜伽

2019-08-26 09:34

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

醫病天地／遇眩暈快就醫 避免跌倒

2019-08-26 00:33

愛滋預防性投藥 自購恐吃出問題

2019-08-26 00:23

健康你我他 ／有游泳圈不危險？ 小二兒差點溺水

2019-08-26 00:23

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

健康名人堂／HPV疫苗接種 男女都最好趁早

2019-08-26 00:23

優人物／鼎泰豐 成全球最大黑松露用戶

2019-08-26 00:05

醫病天地／罕病雷特氏症 台港分享經驗

2019-08-26 00:05

醫病天地／顳顎關節障礙 常是壓力大造成

2019-08-25 23:59

名醫聯手護失智 盼建「共生社區」

2019-08-25 23:46

醫療隊走進嘉縣偏鄉 說唱逗老人家

2019-08-25 23:44

優人物／平實、嚴謹、率真 楊紀華造就鼎泰豐神話

2019-08-25 23:40

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35

醫：育兒、園藝 可延緩失智

2019-08-25 23:34

成大智慧醫療 導入AI精準判讀

2019-08-25 23:34
看更多

熱門文章

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

婦人欠上千萬醫藥費滯日 台中社會局：回來再說

2019-08-25 12:09

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

樹倒壓毀藝人愛車 他點名柯文哲：拚黨權也注意百姓安全

2019-08-25 12:41

醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23

9月1日上路／住院醫納勞基法 衝擊醫療生態

2019-08-26 00:10

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

新北今起稽查7通路下架蘋果西打 違者最高罰300萬

2019-08-25 19:51

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54

住院醫師納勞基法 醫界憂訓練不足

2019-08-25 22:23

逢雨必坍被認地盤不穩固 屏縣「最難一條路」

2019-08-25 18:06

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

每日星座運勢／巨蟹談情說愛好日子 投資見好就收

2019-08-26 00:00

颱風進帳 石門水庫靈活調配水源

2019-08-25 23:15

九月納勞基法 傳出最年輕住院醫師工作天數不減反增

2019-08-25 22:22

石門水庫放流水填飽調整池和埤塘 未來再做更大利用

2019-08-25 12:44

影／白鹿豪雨林木沖下山 漂流木今回堵富岡漁港航道

2019-08-25 15:20

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

白鹿颱風遠離高雄清潔隊總動員 半天清出213.8公噸

2019-08-25 16:35

赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

白鹿颱風攪局金門交通大亂 下午可望恢復正常

2019-08-25 12:50

連日豪雨果樹泡水 高雄芭樂掉滿地無法列入補助

2019-08-25 18:13

醫院聘僱契約：「薪資視醫院營運狀況而訂」恐涉違法

2019-08-25 22:22

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35

薪資欄空白…「薪水怎麼算」住院醫喊無奈

2019-08-26 00:42

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21

影／官兵雙手力克落石倒木 國軍花東高屏救災忙

2019-08-25 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top