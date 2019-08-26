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12號颱風「楊柳」最快明生成 氣象局預估路徑這樣走

颱風假表演場館比照影院開放？ 國表藝研究中

2019-08-26 10:52聯合報 記者何定照╱即時報導

歷年來不少颱風假風雨不大，電影院都照常開放，人潮爆滿，同為展演空間的表演場館卻得依規閉館，表演團體損失慘重。不少表演藝術團體表示，希望未來全台各表演場館若遇颱風假卻風雨不大，能比照電影院等開放，以同時照顧觀眾從事休閒活動權益。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，他近日已與國表藝三場館總監積極研究當政府宣布停班停課時，是否能夠不馬上宣布停演，盡可能同時協助團隊並兼顧安全。若演出日天候許可，團隊也有意照常演出，劇場會設法與場館同仁協調並調度人力，將颱風對演出團隊的影響降到最低，詳細方案會再確認。

故事工廠劇團執行長林佳鋒表示，台灣各政府首長因多年來放颱風假時機教訓，學到「該放不放會被罵、多放了假不會被罵」，因此只要該縣市風雨預測到達停班停課標準，就會放假。然而氣象變化快，有時放了假卻風雨稀微，此時私人企業如電影院、百貨公司等都照常開放，現行表演場館因都是公立，只能依行政命令休館。

故事工廠前年7月曾因尼莎颱風放颱風假，停演兩場台中國家歌劇院檔期。林佳鋒說，那回也是白放的颱風假，劇團400萬成本險些因此泡湯，不得不告急請觀眾幫忙買新戲的票，原演出則延到9月才演。

林佳鋒表示，反觀私立劇院彈性很大，像新舞台還在時，遇此狀況都可以協調；不少百貨公司因和民間氣象公司合作，會依風雨預測彈性決定是否開館，內部劇場因此也都可演出。今年8月9日台北市放颱風假，故事工廠演出就跟著演出地點新光三越營業與否走。

他建議，各表演場館對颱風假是否開館應盡早訂出遊戲規則，例如下午場，可在當日早上8時前公布；若是晚上場，可在當日中午12點左右公布。至於若有觀眾因颱風不想看，仍都可全額退票；場館工作人員也應有照樣休假或雙倍加班費等權利。

林佳鋒也指出，前年文化部曾協助找保險公司和表演團隊談可保障颱風停演損失等的「節目中斷險」，但後來保險公司方不了了之。他建議，未來該險可和公共意外險一樣強制表演團體都得納保，將保費壓低到所有劇團全年總營業額1%。

果陀劇場也因颱風假損失慘重，藝術總監梁志民表示，果陀曾歷經多次颱風假停演，去年、今年還都是8月24日停演，希望相關單位、法規、制度能好好設立機制。

梁志民說，像他上周六在衛武營藝文中心的兩場演出，因高雄放颱風假停演，雖臨時在周日晚上加演一場，票房整體仍掉三到五成。他建議場館停演決定能否不要依照政府行政命令，像日本、大陸等地都沒有颱風假，都是看表演團隊和劇院協商是否放假。

表演團體爭取颱風假若風雨不大，表演場館也可照常開放演出。圖為兩廳院。記者何定照/...
表演團體爭取颱風假若風雨不大，表演場館也可照常開放演出。圖為兩廳院。記者何定照/攝影
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颱風假停班停課劇場

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