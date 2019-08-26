集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



觀光局長周永暉。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

台鐵局集集彩繪列車爭議不斷，觀光局長周永暉今天出席「台日32同名車站『青春·若旅2019』」記者會說，新的石虎圖案拍板三款，分別是坐著、躺著和行走的姿態，預計選擇其中兩款塗裝在列車上。至於新的圖案是否為設計師江孟芝所畫，周永暉沒有正面回應。

號稱是全台首座移動美術館的「國立集集美術館」彩繪列車，連日引發車廂彩繪「石虎像花豹」、字體使用未取得版權爭議。從周永暉的臉書可知，新的石虎圖案似乎已經拍板。他今天出席活動時也證實有新的石虎圖案。

周永暉說，目前設計出躺著、坐著和行走的石虎圖案，用活潑方式行銷，特生中心說這三個圖案都可以用，尊重設計師，由設計師決定。他說，車外一樣車內一樣會三款選二款，會搭配行銷。

周永暉說，大家對石虎的重視跟發想一致，彩繪列車會把香蕉特色、921之後地方的產業鏈結呈現給大家。他說，謝謝大家的指導跟指教，希望圓滿。

記者進一步詢問新的石虎是否為江孟芝所畫？周永暉沒有正面回應，僅說之後的彩繪列車會是設計師畫的。至於這次的彩繪圖案，周永暉說，應該說是設計團隊，會在近日向外界報告。

對於新設計圖是否為江孟芝所畫，觀光局主任秘書林坤源昨天接受聯合報記者受訪時亦沒有正面回應，僅說江仍要負責整體的搭配。