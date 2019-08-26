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12號颱風「楊柳」最快明生成 氣象局預估路徑這樣走

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21聯合報 記者黃寅╱即時報導

為提升工作效率，降低搬運人員職業傷害，台中榮民總醫院和醫寶智人股份有限公司共同合作開發的台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總手術室器械搬運作業。

中榮上午宣布，這台AI智慧型自走車整合IoT物聯網技術、AI影像識別、自駕車技術、手術室工作流程、醫療資訊系統等，在不改變手術室現有空間動線情形下，成功完成手術室器械搬運作業，並具備遠端監控能力。

因為使用光學雷達及超聲波感應器，並搭配 AI 自我最佳化路徑校正技術，達成自動導航與靈巧避障能力，在有限的活動場域依然能快速且精準完成器械搬運任務，無需於院內建置任何軌道。

加上與手術室看板系統整合，導入 AI 智慧型自走車後，更可與手術室電子白板系統結合，發揮即時通知功能。

台中榮總將AI智慧型自走車應用於手術前自動運送已消毒無菌器械，使手術器械可在手術前自動準時抵達手術室，讓醫療作業得以順利進行，讓醫療專業人力可更專注於器械滅菌及醫材管理等核心作業。

中榮指出，以往手術室需編制專責人員運送手術器械，推車加上手術器械最重可達 100 公斤，有了AI智慧型自走車協助，可免去人員搬運的勞務辛苦，減少發生職業傷害機會，保護員工健康。保守估計一年約可省下至少5000小時的人力工時。

台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總的手術室...
台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總的手術室器械搬運作業。圖／台中榮總提供
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台中榮總「AI智慧型自走車」，整合IoT物聯網技術、AI影像識別、自駕車技術、手...
台中榮總「AI智慧型自走車」，整合IoT物聯網技術、AI影像識別、自駕車技術、手術室工作流程、醫療資訊系統等，並具備遠端監控能力。圖／台中榮總提供
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台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總的手術室...
台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總的手術室器械搬運作業。圖／台中榮總提供
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台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總的手術室...
台灣第一部自產並用於醫院的「AI智慧型自走車」，最近已成功應用於台中榮總的手術室器械搬運作業。圖／台中榮總提供
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手術AI台中榮總

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