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命理老師教你，從面相提高今年中秋加碼彩券中獎率

2019-08-26 10:02文／ 陳翌函

你，還在惆悵自己與20億的威力彩頭獎擦身而過嗎？若是，你就更不能錯失台灣彩券中秋加碼，趁著加碼總獎金5億元之際，扳回一城；快來看看，知名命理老師詹惟中偷偷教民眾，如何從鏡中看自己的面相來提高中大獎的機率。

圖／陳翌函 攝影
圖／陳翌函 攝影
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你，是哪一種面相呢？

先把鏡子擺好，仔細端詳你的五官屬於下列哪一種，利用命理學「中大獎」面相特徵據，以事半功倍的方式幫自己的中秋節加薪：
☑ 耳朵很厚、有肉的人，容易藉由玩樂獲得橫財，買彩券時最好自己選號，比起電選更有機會中獎
☑ 額頭又高又寬的人，容易靠長輩、父母中獎，建議可拜託父母或長輩幫你購買彩券，以提高你的彩券中獎運
☑ 眉清目秀、眉順耳長的人，發的是人脈財、兄弟財與朋友財，想提高中獎運，不妨與朋友一起合資買彩券，靠團結的人際力量提高中獎率
☑ 眼睛黑白分明、大而明亮的人，發的是聰明財，可藉由統計與科技的方式，計算中獎號碼

尤其，9/2威力彩頭獎加碼2億元，民眾不妨再花800元包牌第二區，以命理加科學統計的撇步，加乘中頭獎的機會，說不定，這次威力彩的頭獎幸運兒就你了！

威力彩中秋加碼2億，大樂透加碼100組100萬
除了9／2「威力彩」頭獎加碼2億元，9／3「大樂透」再加開100組100萬元，９／6起「BINGO BINGO賓果賓果」也祭出連續加碼16天，此次中秋加碼總獎金預估為5億元。

今年中秋，台彩加開100組100萬元的「大樂透」是9月3日開獎，購買當期的大樂透不僅能對例行的開獎的億元頭獎，還能再對加碼的百萬獎項，等於是買一注就有101次的對獎機會！倘若加碼的100組100萬沒有全數開出的話，未開出的組數就會延續到下一期，直到10月4日活動結束為止。活動對獎方式是採「買當期、對當期」，無法跨期對獎之機制；換句話說，只要你或電腦選的彩券號碼，完全對中當天加開的100組中任一組選出的6個獎號，便可獲得最高100萬元的獎金；如果當期100組的促銷獎號尚未全數開出，下一期你又有機會獲得100萬元獎金，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或是至活動結束，中秋連假有安排出遊的民眾，最好趁現在一次就把10期買齊，既方便省時又無須擔心自己與億元頭獎、100萬獎金擦身而過！

圖／陳翌函 攝影
圖／陳翌函 攝影
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中秋贈彩券當加薪，老闆借力使力更有意義
相信，現在的你絕對已經迫不及待了！放心，從即日起已能至全國各地公益彩券投注站利用「預購」及「多期投注」的服務指定購買中秋加碼彩券；就連老闆想替員工另類加薪，也能借力使力，選購彩券作為中秋贈禮，還可同時做公益，一舉多得。

但切記，投注不宜過度。只要有投注，你就有機會成為萬中選一的幸運兒！

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