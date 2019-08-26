為癌末長輩圓夢 慈濟長照提供高市20區喘息服務

2019-08-26 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄鳳山區一名患有精神障礙的阿嬤，居住在老舊公寓4樓，家中堆滿各式雜物，屋內一股讓人受不了的強烈異味，在樓下服務的居家服務員看見孤身一人阿嬤便主動搭理她，一聊才發現，阿嬤家人多已歿或久未聯繫，與在學孫子相依為命。

高雄市慈濟居家長照機構表示，其實阿嬤若找對管道，可以不必那麼辛苦，居家服務是生活無法自理的長輩及身心障礙者的在宅好幫手，能及時給予家庭照顧者支持，以減輕家庭照顧者身心壓力與負擔。

高雄慈濟居家長照機構主要是照顧49歲以下身心障礙者、50歲以上失智及65以上衰弱老人，分擔家庭照顧責任，服務區域涵蓋小港、前鎮、苓雅、鹽埕、前金、新興、三民、鼓山、左營、楠梓、仁武、鳳山、鳥松、大社、大寮、林園、岡山、橋頭、路竹、永安等20個行政區。

服務內容有，協助如廁、沐浴、穿換衣服、協助進食或用藥、翻身拍背、坐起移位、陪同外出就醫或活動，另外，也有家務及日常生活照顧，像陪同洗衣、烹飪及其他家務服務或代購物品等。

高雄市慈濟居家長照機構業務負責人蔡清源說，曾有一名獨居阿嬤罹患慢性病行動不便，因身體不適向慈濟居家長照機構求助，由於阿嬤體重超過150公斤，居家服務員邀熱心的志工加入搬運行列，才將她順利送醫診治。

阿嬤抽血檢查後發現白血球數量飆高、血紅素嚴重偏低的異常現象，確診為骨髓性白血病（俗稱血癌），阿嬤很想再看看他失聯多年兒子，居家服務員與社工幾經聯繫，把阿嬤當成自己親人一樣照顧，慈濟耐心陪伴，感動阿嬤失聯多年的兒子，這對多年不曾聯繫的母子相擁而泣，半月後阿嬤安詳過世，沒有遺憾。