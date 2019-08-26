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台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台灣人高度使用手機與電腦，眼科醫師指出，近年高度近視視網膜病變有增加趨勢，都是因為用眼過度、藍光傷害，有些人近視接受角膜雷射手術，以為自己的近視就好了，但事實上即使度數減少，仍無法降低因為高度近視引起視網膜病變的機率，一旦有視力受損一定要盡早就醫。

一位40幾歲長期在冷氣房工作的女性上班族，最近右眼看東西有歪斜及黑影現象，再加上之前年輕的時候有做過高度近視角膜雷射，所以眼睛感覺乾澀及疲勞很是困擾，經至台南市立安南醫院做眼底視網膜斷層掃描儀檢查及眼底螢光攝影，發現其右眼黃斑部有高度近視性脈絡膜新生血管併有滲出液。

經安南醫院副院長、眼科醫學中心醫師洪純玲給予右眼玻璃體內抗新生血管因子注射後，視力即恢復原先水準；經一年後，又因近視逐漸增加且模糊，再度回診檢查，發現兩眼有核性白內障形成，洪醫師以小切口超音波晶體乳化術成功切除白內障並放入人工水晶體，視力恢復正常且目前的視力為1.0。

洪純玲表示，現今全球近視人口約有14億，且一直有逐漸增加趨勢，尤其台灣更是高居世界第三位，大學生近視比率高達9成，大於600度的人數佔近視人口5分之1。

她說，高度近視有許多併發症，包括眼底黃斑部脈絡膜新生血管、網膜裂孔、網膜剝離等。一般性的雷射不適合做黃斑部脈絡膜新生血管治療，因為怕會傷害到黃斑部正常細胞，故現在以眼球內注射抑制脈絡膜新生血管的藥物來治療，比較不會傷害到黃斑部正常組織，也不會有過度疤痕形成，視力進步機會較大，原則上眼球內注射直到新生血管萎縮消失即可，次數因每個病人而定但需定期門診追蹤治療。

洪純玲表示，「多戶外活動」及「不要長時間近距離用眼」，是預防近視及使有近視者減緩度數的增加2大絕招。近視角膜雷射雖然可以解決屈光問題，但是不能解決眼底高度近視視網膜病變的發生機率，所以要做好早期預防高度近視的產生，如避免長時間近距離閱讀以及3C藍光刺激，當一旦發現自己視力有狀況就要趕緊找醫院眼科專科醫師做檢查及後續治療，預防及早期診斷及治療是保護自身健康的不二法門。

台南市立安南醫院副院長洪純玲。圖／醫院提供
台南市立安南醫院副院長洪純玲。圖／醫院提供
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台灣人用眼過度，視網膜病變比率增加。圖／安南醫院提供
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近視視力醫師

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