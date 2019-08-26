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身體與環境共生 南藝劇團在天橋上做空中瑜伽

2019-08-26 09:34聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

環境劇場迷人的地方，在於作品在每個不同場域，而有不同的化學反應。台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈、在漁港、樹林、天橋上空中瑜伽，與大自然共同創作。

南藝大班芝花劇團今年創立邁入第十年，近年以肢體劇場與環境劇場為發展主軸，團員來自材質創作設計系、藝術史學系、應用音樂學系等，都沒有舞蹈底子。

班芝花劇團的指導老師馮靖評發起「班芝花劇團身體實驗計畫」，讓身體、布與環境共生。馮靖評說，這是一個本來只有帶著空中瑜伽的掛布到花東行走的計畫，後來因豐濱鄉石梯坪地形與能量的觸動，發展成一系列作品。

班芝花團員利用暑假期間，在石梯坪單面山上舞蹈。馮靖評引導團員讓自己成為一塊石片，成為自然。

班芝花團長方媛，是南藝大應用音樂學系二年級學生。方媛說，團員把空瑜的掛布披在身上去行腳，到石梯坪、漁港、樹林等處創作、跳舞、做空瑜，找到身體跟大自然之間的連結，「從凌晨五點舞到日落」，把身體奉獻給大自然，更讓她體會到「給予的同時，也是獲得」。

方媛說，今年四月時，劇團到台北艋舺華江天橋上表演「白口罩」，這是一個關於身體和空瑜掛布之間的創作。團員把掛布掛在天橋上的欄杆，「人跟著掛布一起旋轉、扭曲，甚至在掛布上攀爬。」

台南藝術大學班芝花劇團的團員們把空中瑜伽的掛布披在身上去行腳，到石梯坪、漁港、樹...
台南藝術大學班芝花劇團的團員們把空中瑜伽的掛布披在身上去行腳，到石梯坪、漁港、樹林等等地方創作、跳舞、做空瑜，找到身體跟大自然之間的連結。圖／方媛提供
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台南藝術大學班芝花劇團今年四月時，在台北艋舺華江天橋上表演「白口罩」。團員們在天...
台南藝術大學班芝花劇團今年四月時，在台北艋舺華江天橋上表演「白口罩」。團員們在天橋上表演空中瑜伽，把掛布掛在天橋上的竿子，人跟著掛布一起旋轉、扭曲，甚至在掛布上攀爬。圖／方媛提供
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台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈，與大自然共同創作...
台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈，與大自然共同創作。圖／方媛提供
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台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈，與大自然共同創作...
台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈，與大自然共同創作。圖／方媛提供
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台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈，與大自然共同創作...
台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈，與大自然共同創作。圖／方媛提供
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