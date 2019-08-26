身體與環境共生 南藝劇團在天橋上做空中瑜伽

2019-08-26 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



環境劇場迷人的地方，在於作品在每個不同場域，而有不同的化學反應。台南藝術大學班芝花劇團的環境劇場，團員在花蓮石梯坪單面山上舞蹈、在漁港、樹林、天橋上空中瑜伽，與大自然共同創作。

南藝大班芝花劇團今年創立邁入第十年，近年以肢體劇場與環境劇場為發展主軸，團員來自材質創作設計系、藝術史學系、應用音樂學系等，都沒有舞蹈底子。

班芝花劇團的指導老師馮靖評發起「班芝花劇團身體實驗計畫」，讓身體、布與環境共生。馮靖評說，這是一個本來只有帶著空中瑜伽的掛布到花東行走的計畫，後來因豐濱鄉石梯坪地形與能量的觸動，發展成一系列作品。

班芝花團員利用暑假期間，在石梯坪單面山上舞蹈。馮靖評引導團員讓自己成為一塊石片，成為自然。

班芝花團長方媛，是南藝大應用音樂學系二年級學生。方媛說，團員把空瑜的掛布披在身上去行腳，到石梯坪、漁港、樹林等處創作、跳舞、做空瑜，找到身體跟大自然之間的連結，「從凌晨五點舞到日落」，把身體奉獻給大自然，更讓她體會到「給予的同時，也是獲得」。