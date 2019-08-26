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9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

北市自強隧道9月1日起實施區間測速。本報資料照片
北市自強隧道9月1日起實施區間測速。本報資料照片
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交通新措施：

●北市自強隧道區間測速 超速逾20公里優先開罰

自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反應有嚴重超速案件，北市交通警察大隊將在今年9月1日起實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。

區間速率是以行駛全路段之車速平均值作為認定標準，故於監測路段間偶然不慎超速不致於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。依照台北市交工處目前公告自強隧道速限規定為40公里，交警將針對超速逾20公里以上之違規、即行車速度超過61公里以上者，優先取締。

●預約機車考照 須先完成危險感知教育測驗

為提升機車騎士行車安全，交通部公路總局建置機車危險感知教育平台https://hpt.thb.gov.tw/，9月開始民眾須先完成教育測驗後，才可預約機車考照。公路總局表示，9月起線上預約機車考照會強制轉換至此教育平台，完成以後才能繼續預約手續。未來將再評估，是否須通過測試才能預約考照。

●新北電動車位 停車開始收費

新北市82處路外停車場設211個電動汽車、636個電動機車免費停車位，不過常有電動車久占充電專用停車位。新北市交通局表示，為讓公有資源共享及使用者付費，新北市公有停車場自9月1日起，電動車停車位將調整為停車收費、充電免費。

淡海輕軌下班尖峰增班 縮短到12分鐘一班

新北捷運公司準備9月起，對淡海輕軌傍晚6點至8點下班通勤尖峰時段，增加班次，從原15分鐘一班縮短到12分一班。淡海輕軌自7月1日起縮短平日上午尖峰班距，最小班距6分鐘，通勤旅次成長近四成。因此決9月起在下班尖鋒時段，增加班次。

福利補助：

●租屋補貼一年 單身最高4千、新婚育兒家庭最高5千

內政部推動單身青年與新婚育兒家庭租屋補助。以台北市為例，單身者最高每月可領4000元，新婚育兒家庭最高5000元，9月2日開始登記。

新婚育兒家庭資格為：每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下，且無自有住宅，2年內新婚或育有未成年子女（含胎兒）的家庭就可申請。以雙北市為例，台北市單身青年或婚育家庭，每人每月平均所得低於4萬1450、新北市月收入低於3萬6665元者就可申請。

每戶每月最高補貼金額依地區分別為3000元、3200元、4000元、5000元等4個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，新婚育兒家庭每戶每月最高補貼5000元。

單身青年租金補貼資格為：20歲至40歲單身青年（包括租屋處與戶籍不在同一縣市）、每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下、且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。每戶每月最高金額依地區分為2600元、3200元、4000元等3個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，單身青年租屋，最高每月可補助4000元。

●2至3歲幼托補助 北市加碼

教育部自今年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發2500元，第3名以上子女每人每月加發1000元。北市府加碼補助，2至3歲孩子若就讀私立幼兒園，可多享有每學期1萬3660元的補助；9月1日起，2至3歲孩子若選擇在公托、準公托或準公共保母，每月可多領取2500元至4000元補助，若選擇非準公共化托嬰中心與保母，則每月可領取2000元至3000元育兒補助。

換言之，台北市2至3歲孩子送公托、準公托或準公共保母，每月共可領5000元至6500元補助；2至3歲孩子若送非準公共化托嬰中心與保母，每月共可領4500元至5500元補助。

●北市敬老卡點數 也可在運動中心用

北市敬老卡每月有480元點數，讓65歲以上長者搭公車、捷運、計程車或YouBike，市府9月起加碼擴大使用範圍至12區運動中心，讓長者透過新制度擬定健康計畫。項目包括游泳池、健身房，或租場地打桌球、羽球、撞球及壁球，也能報名單次課程，但單次扣點上限50點，剩餘須額外付費。

●秋冬旅遊補助上路

「國旅秋冬遊獎勵方案」有四大方案，第一是團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊，於台灣本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠或休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

方案二是自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元，每人優惠一次；另加碼到離島（金馬澎），不分平假日，每房獎助1000元，每人多優惠1次。

方案三是觀光遊樂業入園優惠，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園一次。方案四為公協會辦理觀光活動優惠，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。實施期間為今年9月到12月。

●雙北超商、咖啡連鎖店騎樓禁菸 9月開罰

北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，9月起全市1000處門市前騎樓列為禁菸區，違規吸菸者可依菸害防制法處2000元到1萬元罰鍰；新北市3月已有2600多處超商與連鎖咖啡店加入騎樓前列為禁菸區，一樣9月開罰。

台北市衛生局表示，未來民眾可透過市民熱線1999及App等管道檢舉騎樓違規吸菸者，市府將加強檢舉地稽查。非騎樓店面的門口如果有吸菸者造成他人困擾，則由店家道德勸說。新北市3月試行勸導，共接獲民眾陳情75件、輔導店家共189件，前3名分別在板橋區、中和區、新莊區。

2至3歲孩子送公托、準公托或準公共保母，台北市民每月共可領5000元至6500元...
2至3歲孩子送公托、準公托或準公共保母，台北市民每月共可領5000元至6500元補助；2至3歲孩子若送非準公共化托嬰中心與保母，每月共可領4500元至5500元補助。本報資料照片
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新北捷運公司準備9月起，對淡海輕軌傍晚6點至8點下班通勤尖峰時段，增加班次。本報...
新北捷運公司準備9月起，對淡海輕軌傍晚6點至8點下班通勤尖峰時段，增加班次。本報資料照片
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北市敬老卡點數9月起也可在運動中心用。本報資料照片
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為提升機車騎士行車安全，9月開始民眾需在交通部公路總局建置機車危險感知教育平台完...
為提升機車騎士行車安全，9月開始民眾需在交通部公路總局建置機車危險感知教育平台完成教育測驗後，才可預約機車考照。本報資料照片
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「國旅秋冬遊獎勵方案」9月上路。本報資料照片
「國旅秋冬遊獎勵方案」9月上路。本報資料照片
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淡海輕軌青年禁菸租金補貼托嬰

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