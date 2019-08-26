9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



北市自強隧道9月1日起實施區間測速。本報資料照片 分享 facebook

交通新措施：

●北市自強隧道區間測速 超速逾20公里優先開罰

自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反應有嚴重超速案件，北市交通警察大隊將在今年9月1日起實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。

區間速率是以行駛全路段之車速平均值作為認定標準，故於監測路段間偶然不慎超速不致於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。依照台北市交工處目前公告自強隧道速限規定為40公里，交警將針對超速逾20公里以上之違規、即行車速度超過61公里以上者，優先取締。

●預約機車考照 須先完成危險感知教育測驗

為提升機車騎士行車安全，交通部公路總局建置機車危險感知教育平台https://hpt.thb.gov.tw/，9月開始民眾須先完成教育測驗後，才可預約機車考照。公路總局表示，9月起線上預約機車考照會強制轉換至此教育平台，完成以後才能繼續預約手續。未來將再評估，是否須通過測試才能預約考照。

●新北電動車位 停車開始收費

新北市82處路外停車場設211個電動汽車、636個電動機車免費停車位，不過常有電動車久占充電專用停車位。新北市交通局表示，為讓公有資源共享及使用者付費，新北市公有停車場自9月1日起，電動車停車位將調整為停車收費、充電免費。

●淡海輕軌下班尖峰增班 縮短到12分鐘一班

新北捷運公司準備9月起，對淡海輕軌傍晚6點至8點下班通勤尖峰時段，增加班次，從原15分鐘一班縮短到12分一班。淡海輕軌自7月1日起縮短平日上午尖峰班距，最小班距6分鐘，通勤旅次成長近四成。因此決9月起在下班尖鋒時段，增加班次。

福利補助：

●租屋補貼一年 單身最高4千、新婚育兒家庭最高5千

內政部推動單身青年與新婚育兒家庭租屋補助。以台北市為例，單身者最高每月可領4000元，新婚育兒家庭最高5000元，9月2日開始登記。

新婚育兒家庭資格為：每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下，且無自有住宅，2年內新婚或育有未成年子女（含胎兒）的家庭就可申請。以雙北市為例，台北市單身青年或婚育家庭，每人每月平均所得低於4萬1450、新北市月收入低於3萬6665元者就可申請。

每戶每月最高補貼金額依地區分別為3000元、3200元、4000元、5000元等4個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，新婚育兒家庭每戶每月最高補貼5000元。

單身青年租金補貼資格為：20歲至40歲單身青年（包括租屋處與戶籍不在同一縣市）、每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下、且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。每戶每月最高金額依地區分為2600元、3200元、4000元等3個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，單身青年租屋，最高每月可補助4000元。

●2至3歲幼托補助 北市加碼

教育部自今年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發2500元，第3名以上子女每人每月加發1000元。北市府加碼補助，2至3歲孩子若就讀私立幼兒園，可多享有每學期1萬3660元的補助；9月1日起，2至3歲孩子若選擇在公托、準公托或準公共保母，每月可多領取2500元至4000元補助，若選擇非準公共化托嬰中心與保母，則每月可領取2000元至3000元育兒補助。

換言之，台北市2至3歲孩子送公托、準公托或準公共保母，每月共可領5000元至6500元補助；2至3歲孩子若送非準公共化托嬰中心與保母，每月共可領4500元至5500元補助。

●北市敬老卡點數 也可在運動中心用

北市敬老卡每月有480元點數，讓65歲以上長者搭公車、捷運、計程車或YouBike，市府9月起加碼擴大使用範圍至12區運動中心，讓長者透過新制度擬定健康計畫。項目包括游泳池、健身房，或租場地打桌球、羽球、撞球及壁球，也能報名單次課程，但單次扣點上限50點，剩餘須額外付費。

●秋冬旅遊補助上路

「國旅秋冬遊獎勵方案」有四大方案，第一是團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊，於台灣本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠或休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

方案二是自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元，每人優惠一次；另加碼到離島（金馬澎），不分平假日，每房獎助1000元，每人多優惠1次。

方案三是觀光遊樂業入園優惠，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園一次。方案四為公協會辦理觀光活動優惠，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。實施期間為今年9月到12月。

●雙北超商、咖啡連鎖店騎樓禁菸 9月開罰

北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，9月起全市1000處門市前騎樓列為禁菸區，違規吸菸者可依菸害防制法處2000元到1萬元罰鍰；新北市3月已有2600多處超商與連鎖咖啡店加入騎樓前列為禁菸區，一樣9月開罰。