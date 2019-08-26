周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋說，台灣今天起到周四前持續受太平洋高壓籠罩影響，天氣相對晴朗穩定；在菲律賓東方海面的低壓帶，有機會增強為颱風，不過目前看起來直接影響台灣的可能性不高。

賴忠瑋在臉書發文表示，隨著白鹿颱風遠離，今天全台各地都相當晴朗炎熱，恢復為典型夏季天氣，山區仍有局部午後熱對流。中午各地溫度可達32到34度，紫外線過量到危險等級。但過去兩天下的大雨可能使土石含水量較多而容易鬆動，到山區行經易落石路段得留意。

他說，穩定天氣將至少持續到周四，且明天起西半部的天氣將變得比較悶熱。

賴忠瑋說，目前在菲律賓東方海面有一個低壓帶，從雲系已經可以看出其旋轉的結構，日本氣象廳甚至已經在天氣圖上標註其為熱帶性低氣壓，全球數值模式也顯示這個禮拜有機會增強為颱風，不過目前看起來直接影響台灣的可能性不高。

賴忠瑋指出，這個低氣壓未來將逐漸沿著太平洋高壓外圍往西北西方向移動，明天就會通過菲律賓呂宋島，於周三下半天進入南海，並因為導引氣流較弱的關係在南海減速停留，同時持續增強，可能在周末往越南北部或中國廣東方向前進，由於導引氣流不明顯，可能要等到明後兩天才會較明朗。

他表示，台灣要留意其外圍環流在明後兩天逐漸通過菲律賓時，將帶來偏東風到東南風，沿海可能有長浪，西半部則要留意背風沉降所造成的高溫穩定天氣，空氣品質也將因為擴散條件不佳而變得較差。

賴忠瑋說，周五起太平洋高壓將減弱略為東退，台灣發生午後雷雨的機率提高，北方可能會有鋒面雲系南下到台灣北方外海附近，使得台灣附近的雲量增加，整體不穩定度也會提高。本周末如果有外出行程，要稍加留意未來幾天天氣的發展變化。