肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「脊椎側彎」好發在青春期，要是惡化，要穿矯正背架好幾年，背架貴、穿了又不舒服，衛生福利部基隆醫院復健科主任王昭閔指提醒別讓它惡化到這種程度，就要多注意姿勢，做伸展操。現代人長期低頭滑手機，對脊椎傷害大，應把手機拿高，讓眼睛平視。

衛生福利部基隆醫院復健科主任王昭閔指出，脊椎側向一邊、角度大於10度就叫脊椎側彎，嚴重者會造成肩膀、耳垂不同高、骨盆歪掉，通常原因不明。

怎麼知道自己有沒有脊椎側彎？王昭閔說，最簡單的方式就是照鏡子，立正站好，看肩膀有沒有歪掉，耳垂是否不同高，身體歪一邊，如果揹包包有一邊很容易掉，女性穿內衣肩帶有一邊容易滑掉，穿裙子腰頭會歪掉，也有可能是脊椎側彎。

比較準確的目視檢查法，可把兩手併攏放在兩膝蓋中間，身體向前彎，請親友從後面看背部有沒有一邊隆起，如果有，就是脊椎側彎。

王昭閔指出，彎曲超過10度才算脊椎側彎，10度到25度要注意姿勢，做一些伸展操，保守治療就好。25度到40度，會建議穿特製的脊椎側彎專用矯正背架，如果再惡化超過40度，角度已非常彎了，建議手術治療。

對於原發性的脊椎側彎，沒有辦法做到預防，但單邊書包揹太重，平時坐姿歪七扭八、彎腰駝背，會更容易發生脊椎側彎。王昭閔建議看電視、打電腦都要維持好的姿勢，抬頭挺胸，椅子後背要靠好、收肩膀、收下巴，眼睛平視。

脊椎側彎好發在青春期，要是這個時候青少年手機玩得很凶，又不注意姿勢，有可能讓脊椎側彎更惡化