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「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28聯合報 記者賴香珊╱即時報導

暑假即將結束，國內中小學從本周起陸續返校開學，而歷經50多天假期，最怕孩子在長假後「開學症候群」上身，衛福部草屯療養院建議家長應提早陪伴孩子調整且適應開學生活，而開學收心則「5」（有）撇步。

草屯療養院指出，「開學症候群」雖非嚴重的身心異常，但家長和老師仍得注意，避免學童在長假過後，因生活作息鬆散、新學期課業壓力、全新班級環境和人際關係變化等因素影響學習，甚至身心承受壓力，所以應盡早陪伴面對開學為宜。

「『開學收心操』5撇步。」兒童青少年精神科主任許維堅說，面對開學需要時間調整和適應，但家長不能一昧催促要求準備，而是「營造開學氣氛」預先提醒，可透過分享假期的快樂點滴，並瞭解假期將結束的心情，適時給予關心和重視。

之後「引導孩子檢視作業」，確認該完成的暑期作業是否有遺漏，若有不完善之處，家長可陪伴指導完成，減輕孩子壓力，也增加互動；並在開學前就「調整生活作息」讓起床、就寢等時間調整程開學後生活型態，逐漸恢復規律的生活習慣。

除了生活作息調整，也要「適當規範使用3C產品、上網或看電視」，改善長時間使用狀況，家長也要以身作則陪伴孩子；此外，開學後若是重新分班，孩子將面臨新環境，家長能「多鼓勵孩子與同儕互動」，並主動瞭解新班級師生分配狀況。

許表示，有開學症候群的孩子通常較為退縮，不願意主動融入新環境，家長可協助他找舊同學互動，再鼓勵認識新朋友，且持續關注其人際發展；草療則表示，若出現拒學、焦慮、憂鬱、易怒等嚴重情緒行為則可考慮至兒少精神科評估諮詢。

暑假即將結束，草屯療養院建議家長應提早陪伴孩子調整且適應開學生活，以免「開學症候...
暑假即將結束，草屯療養院建議家長應提早陪伴孩子調整且適應開學生活，以免「開學症候群」上身。圖／本報資料庫
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暑假即將結束，草屯療養院建議家長應提早陪伴孩子調整且適應開學生活，以免「開學症候...
暑假即將結束，草屯療養院建議家長應提早陪伴孩子調整且適應開學生活，以免「開學症候群」上身。圖／本報資料庫
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暑假即將結束，草屯療養院建議家長應提早陪伴孩子調整且適應開學生活，以免「開學症候群」上身。圖／本報資料庫
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