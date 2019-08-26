親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風掃南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

MLB／張育成重返大聯盟 生涯首安及長打開張

香港荃葵青遊行激烈衝突 港警開槍了 動用水炮車

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今（26日）晨菲律賓東方海面上的熱帶擾動正在發展，若熱帶系統穿過呂宋島而進入南海，周五至周日（30至1日）台灣附近水氣將增多。

吳德榮表示，日本氣象廳（JMA）昨晨8時起已將這個熱擾動估為熱帶性低氣壓。美國聯合颱風警報中心（JTWC）則認為今日14時前，發展成熱帶性低氣壓或颱風的機率高。中央氣象局目前仍估為一般低壓。

他說，有這麼大差別的原因是，利用衛星雲圖估計強度的方法（Dvorak tech.），無法避免「主觀因素」，但又無其他更好的觀測資料，故各國常估計出不同的強度。

吳德榮指出，最新（25日20時）各國模式模擬顯示，該熱帶擾動大約在菲律賓東方海面，或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率；但各國系集模式模擬的路徑很分歧，有因模擬的太平洋高壓較強，東風導引西進，穿過呂宋島而進入南海的，也有模擬的太平洋高壓較弱，部分模擬路徑受偏南風導引北轉，而與台灣相距有的遠、有的近。所以，未來模式模擬的太平洋高壓的強弱變化，是持續觀察的重點。

他說，若熱帶系統進入南海，周五至周日北部、東半部將有局部陣雨，西半部午後局部雷陣雨的機率提高。若熱帶系統北轉，因靠近台灣的程度不同，反映出不同的天氣變化。

至於今天的天氣，中央氣象局說環境水氣仍多，台東及恆春半島依舊有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，偏南風環境下，中午過後嘉義以北山區、近山區的平地易有雷陣雨發生，局部地區雨勢較大，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，西半部及東北部高溫約33、34度，其他地方約31、32度，沒下雨時感受悶熱。

第11號輕度颱風「白鹿」，已於今日清晨2時強度減弱為熱帶性低氣壓。

最新各國系集模式模擬的路徑分歧，有因模擬的太平洋高壓較強，東風導引西進，穿過呂宋...
最新各國系集模式模擬的路徑分歧，有因模擬的太平洋高壓較強，東風導引西進，穿過呂宋島而進入南海（左圖），也有因模擬的太平洋高壓較弱，部分模擬路徑受偏南風導引北轉，而與台灣相距有的遠、有的近（右圖）。圖／取自tropical tidbits，「三立準氣象·老大洩天機」專欄
分享

南海颱風吳德榮

相關新聞

颱風進帳 石門水庫靈活調配水源

2019-08-25 23:15

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

醫病天地／遇眩暈快就醫 避免跌倒

2019-08-26 00:33

愛滋預防性投藥 自購恐吃出問題

2019-08-26 00:23

健康你我他 ／有游泳圈不危險？ 小二兒差點溺水

2019-08-26 00:23

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

健康名人堂／HPV疫苗接種 男女都最好趁早

2019-08-26 00:23

優人物／鼎泰豐 成全球最大黑松露用戶

2019-08-26 00:05

醫病天地／罕病雷特氏症 台港分享經驗

2019-08-26 00:05

醫病天地／顳顎關節障礙 常是壓力大造成

2019-08-25 23:59

名醫聯手護失智 盼建「共生社區」

2019-08-25 23:46

醫療隊走進嘉縣偏鄉 說唱逗老人家

2019-08-25 23:44

優人物／平實、嚴謹、率真 楊紀華造就鼎泰豐神話

2019-08-25 23:40

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35

醫：育兒、園藝 可延緩失智

2019-08-25 23:34

成大智慧醫療 導入AI精準判讀

2019-08-25 23:34

交流登革熱防治 高雄「以蚊會友」

2019-08-25 23:18

醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23

讓西非小學生升學 連益雄畫作售9成

2019-08-25 20:40

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

怒！機車手把遭鄰居公然「曬內褲」 網嘲：辦完事來不及拎走？

2019-08-25 20:00

新北今起稽查7通路下架蘋果西打 違者最高罰300萬

2019-08-25 19:51

赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24

幹細胞療法萬能？ 副作用不能不防

2019-08-25 19:16

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

祖父母節愛在一起 同樂共學要健康

2019-08-25 16:13

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30

獨居男中風住處髒亂 斗六巿長和慈濟志工捲衣袖幫忙

2019-08-25 14:24

睽違32年 林右昌：2021年亞太區童軍領袖會議在台舉辦

2019-08-25 13:58

明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54

健康相談室／基因篩檢失智症 醫師們意見不一

2019-08-25 13:46

愛肝達人站／不酗酒、定期檢查 才是保肝之道

2019-08-25 13:44

找到自我認同 他變自信了

2019-08-25 13:43

好好吃／我與火龍果的下午茶邂逅

2019-08-25 13:41

台鐵女司機 最怕如廁、宿舍問題

2019-08-25 13:38

台鐵今年再增3名女司機員

2019-08-25 13:38

癌症檢測晶片遭爆偷自美名校？ 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 13:12
看更多

熱門文章

黑道包圍救護車！醫護恐怖怪談 這位靈堂老奶奶最猛…

2019-08-25 08:00

單親媽媽考上司機員 發豪語「往上爬」讓台鐵賺錢

2019-08-25 09:43

年過50嘿咻 夫憂心帶妻就醫「她的洞不見了！」

2019-08-25 09:45

婦人欠上千萬醫藥費滯日 台中社會局：回來再說

2019-08-25 12:09

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

夢幻雲霧縹緲的「台灣合掌村」 得恩亞納空拍美景驚艷

2019-08-25 11:24

集集彩繪列車「新石虎」圖？ 觀光局長臉書搶先曝光

2019-08-25 10:30

樹倒壓毀藝人愛車 他點名柯文哲：拚黨權也注意百姓安全

2019-08-25 12:41

長期以來的問題待解決 當台鐵女司機沒這麼簡單

2019-08-25 09:49

花蓮六十石山、赤科山道路土石阻斷 全力搶修中

2019-08-25 10:55

輕颱白鹿11時30分解除海警 八縣市豪雨大雨特報

2019-08-25 10:34

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

喜迎16周年慶 台糖尖山埤江南渡假村9月好康一籮筐

2019-08-25 08:44

屏東一夜豪雨 春日士文村停班停課

2019-08-25 07:30

醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23

白鹿災後雨勢不斷 花蓮縣2省道、5縣道封閉

2019-08-25 11:11

明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54

逢雨必坍被認地盤不穩固 屏縣「最難一條路」

2019-08-25 18:06

獨／狗狗也可吃冰 獸醫研發出毛孩的哈根達斯

2019-08-25 10:41

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

新北今起稽查7通路下架蘋果西打 違者最高罰300萬

2019-08-25 19:51

「白鹿」快閃 金門民眾：強勁風力讓人心驚驚

2019-08-25 11:17

影／白鹿豪雨林木沖下山 漂流木今回堵富岡漁港航道

2019-08-25 15:20

每日星座運勢／巨蟹談情說愛好日子 投資見好就收

2019-08-26 00:00

白鹿颱風解除陸警 金門已脫離暴風圈

2019-08-25 09:17

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30

白鹿颱風遠離高雄清潔隊總動員 半天清出213.8公噸

2019-08-25 16:35

9月1日上路／住院醫納勞基法 衝擊醫療生態

2019-08-26 00:10

赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24

九月納勞基法 傳出最年輕住院醫師工作天數不減反增

2019-08-25 22:22

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

白鹿颱風攪局金門交通大亂 下午可望恢復正常

2019-08-25 12:50

連日豪雨果樹泡水 高雄芭樂掉滿地無法列入補助

2019-08-25 18:13

周遊券、一日遊 日本自由行最夯玩法看這裡！

2019-08-25 11:49

台灣每年600件醫療糾紛 北醫開課讓律師學醫

2019-08-25 11:33

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

住院醫師納勞基法 醫界憂訓練不足

2019-08-25 22:23

影／官兵雙手力克落石倒木 國軍花東高屏救災忙

2019-08-25 14:31

白鹿走了但雨持續下 台東農損已逾千萬元且持續增加

2019-08-25 10:54

癌症檢測晶片遭爆偷自美名校？ 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top