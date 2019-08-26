熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今（26日）晨菲律賓東方海面上的熱帶擾動正在發展，若熱帶系統穿過呂宋島而進入南海，周五至周日（30至1日）台灣附近水氣將增多。

吳德榮表示，日本氣象廳（JMA）昨晨8時起已將這個熱擾動估為熱帶性低氣壓。美國聯合颱風警報中心（JTWC）則認為今日14時前，發展成熱帶性低氣壓或颱風的機率高。中央氣象局目前仍估為一般低壓。

他說，有這麼大差別的原因是，利用衛星雲圖估計強度的方法（Dvorak tech.），無法避免「主觀因素」，但又無其他更好的觀測資料，故各國常估計出不同的強度。

吳德榮指出，最新（25日20時）各國模式模擬顯示，該熱帶擾動大約在菲律賓東方海面，或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率；但各國系集模式模擬的路徑很分歧，有因模擬的太平洋高壓較強，東風導引西進，穿過呂宋島而進入南海的，也有模擬的太平洋高壓較弱，部分模擬路徑受偏南風導引北轉，而與台灣相距有的遠、有的近。所以，未來模式模擬的太平洋高壓的強弱變化，是持續觀察的重點。

他說，若熱帶系統進入南海，周五至周日北部、東半部將有局部陣雨，西半部午後局部雷陣雨的機率提高。若熱帶系統北轉，因靠近台灣的程度不同，反映出不同的天氣變化。

至於今天的天氣，中央氣象局說環境水氣仍多，台東及恆春半島依舊有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，偏南風環境下，中午過後嘉義以北山區、近山區的平地易有雷陣雨發生，局部地區雨勢較大，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，西半部及東北部高溫約33、34度，其他地方約31、32度，沒下雨時感受悶熱。