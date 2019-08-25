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醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣病友聯盟理事長楊志良曾掛一位名醫的門診，進去看診時已是下午一點半，他打趣向那位醫師說，「你大概還沒吃飯也還在憋尿，可是我不同情你，我比較同情自己，我擔心你又餓又累，無法好好看我的病」。

住院醫師納入勞基法，對病人有沒有影響？振興醫院副院長蔡勝國表示，住院醫師不在，「還有主治醫師呀！」只是住院醫師打卡下班後，主治醫師就比較辛苦。主治醫師超時工作已是常態，如過勞也非病人之福。

林太太住院化療，主治醫師查房是她一天最期待的時刻。主治醫師平常傍晚會來一次，通常不會晚過八點，這天卻等到十點半。原來這天是颱風假暫停門診後第一次看診，醫師從早上八時看診，晚上十時才下診。林太太問「查房後可以休息了嗎」，醫師強打起精神表示，「住院醫師下班了，我再開幾個醫囑就能回去了」。 林太太忍不住跟主治醫師說：「雖然我是病人，但我覺得現在醫師比病人還要累！」 

過去住院醫師幾乎以院為家，病人一有狀況，護理師都找住院醫師處理，現在住院醫師可以打卡下班，主治醫師重回第一線。 

蔡勝國表示，住院醫納入勞基法已是事實，現在是主治醫師比較辛苦，如果主治醫師也納入勞基法，對醫療生態衝擊更大。目前已有人討論成立值班主治醫師制度，由經過完整訓練的主治醫師專門來值班。

楊志良表示，住院醫師納勞基法是對的，減少醫師過勞，也減少病人醫療照護的風險。不過住院醫工時縮短，病友會擔心夜間值班人力是否受影響，住院醫師工作量是否會轉移給主治醫師、提升主治醫師工作壓力等，後續仍待衛福部輔導與關注。

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九月一日起，住院醫師將納入勞基法。圖為過去醫師勞動條件改革小組成員到勞動部抗議，...
九月一日起，住院醫師將納入勞基法。圖為過去醫師勞動條件改革小組成員到勞動部抗議，要求政府單位正視醫師過勞現況。本報資料照片
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醫師過勞

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