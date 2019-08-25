親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風撲南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

別再錯怪亞硝酸鹽！產生致癌物質的元兇是這個

赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24聯合報 記者李樹人╱即時報導

「曼谷五天四夜、機加酒自助旅行，只要九千九」2019台北秋季旅展正式起跑，許多人趁著泰國免簽，搭乘廉航至曼谷，對於許多男同志來說，除了按摩購物，還常購買「暴露前預防性投藥」（PrEP）學名藥，除了自己服用，甚至當成伴手禮，分送好友閨密。

據了解，最近幾年，不少男同志至泰國旅遊時，都習慣購買PrEP學名藥，因價格比台灣便宜許多，一名同志說，原本當地學名藥已經夠便宜，最近一兩年，在泰國也買得到印度、孟加拉所生產的學名藥，一個月份的藥物只需五六百元台幣。

自行購買學名藥，可能吃出哪些問題？亞東醫院感染科主任楊家瑞說，在療效上，泰國PrEP學名藥與原廠藥之間或許沒有太大的差別，但如果沒有事先接受醫師評估，了解用藥時間點極可能副作用，以致吃法錯誤，就可能失去效果，讓自己暴露在感染風險中。

此外，服用國外來的學名藥，一旦出現嚴重副作用，無法申請台灣藥害救濟，雖然機率極低，但不幸遇上了，就相當麻煩。

至於透過網路，或在海外購買PrEP學名藥，在未經篩檢情況下，就與朋友分享藥物，這可能對個人健康或是愛滋防治計畫，會造成哪些影響？疾管署副署長莊人祥表示，如果未經醫師評估，就服用抗病毒藥物，時間一久，恐有抗藥性問題。

不過，從另一個角度來看，如果越來越多高風險族群對「暴露前預防性投藥」（PrEP）有著正確認知，並能身體力行，願意自費購買抗病毒藥物，預防感染，這也是有益於整體愛滋防疫工作。

莊人祥提醒，在接受「暴露前預防性投藥」（PrEP）之前，務必先就診，接受醫師評估及驗血，瞭解自己身體狀況，並聽從醫師講解，瞭解正確用藥時間。

暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）在國內並未納入健保。報系資料照
暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）在國內並未納入健保。報系資料照
分享

泰國醫師同志

相關新聞

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30

讓西非小學生升學 連益雄畫作售9成

2019-08-25 20:40

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

怒！機車手把遭鄰居公然「曬內褲」 網嘲：辦完事來不及拎走？

2019-08-25 20:00

幹細胞療法萬能？ 副作用不能不防

2019-08-25 19:16

祖父母節愛在一起 同樂共學要健康

2019-08-25 16:13

獨居男中風住處髒亂 斗六巿長和慈濟志工捲衣袖幫忙

2019-08-25 14:24

睽違32年 林右昌：2021年亞太區童軍領袖會議在台舉辦

2019-08-25 13:58

明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54

健康相談室／基因篩檢失智症 醫師們意見不一

2019-08-25 13:46

愛肝達人站／不酗酒、定期檢查 才是保肝之道

2019-08-25 13:44

找到自我認同 他變自信了

2019-08-25 13:43

好好吃／我與火龍果的下午茶邂逅

2019-08-25 13:41

台鐵女司機 最怕如廁、宿舍問題

2019-08-25 13:38

台鐵今年再增3名女司機員

2019-08-25 13:38

癌症檢測晶片遭爆偷自美名校？ 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 13:12

高雄豪雨路坍方 金煌芒果怪手協助運過溪

2019-08-25 12:42

影／罕病雷特氏症台港交流 8歲女只叫過9個月的「媽媽」

2019-08-25 12:23

婦人欠上千萬醫藥費滯日 台中社會局：回來再說

2019-08-25 12:09

加油要快！ 汽油明雙漲0.3元、柴油漲0.2元

2019-08-25 12:09

在「家鄉工作」勝過往「台北租房打拚」？過來人曝血淚真相

2019-08-25 12:00

台灣每年600件醫療糾紛 北醫開課讓律師學醫

2019-08-25 11:33

夢幻雲霧縹緲的「台灣合掌村」 得恩亞納空拍美景驚艷

2019-08-25 11:24

青年深耕屏東霧台 輔導原民養蜂創部落產業

2019-08-25 10:59

獨／狗狗也可吃冰 獸醫研發出毛孩的哈根達斯

2019-08-25 10:41

集集彩繪列車「新石虎」圖？ 觀光局長臉書搶先曝光

2019-08-25 10:30

長期以來的問題待解決 當台鐵女司機沒這麼簡單

2019-08-25 09:49

年過50嘿咻 夫憂心帶妻就醫「她的洞不見了！」

2019-08-25 09:45

單親媽媽考上司機員 發豪語「往上爬」讓台鐵賺錢

2019-08-25 09:43

北市蔬菜到貨量銳減 價格較上周漲2成多

2019-08-25 09:40

黑道包圍救護車！醫護恐怖怪談 這位靈堂老奶奶最猛…

2019-08-25 08:00

屏東一夜豪雨 春日士文村停班停課

2019-08-25 07:30

屏東12新生兒 上呼吸道群聚感染

2019-08-25 01:12

361解開肥胖基因 體重管理0歲起跑 母乳能幫忙

2019-08-25 01:12

近半國人過重 超胖小孩就醫增83%

2019-08-25 01:12

家庭感染 台南再增1登革熱病例

2019-08-24 23:55

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-24 23:12
看更多

熱門文章

黑道包圍救護車！醫護恐怖怪談 這位靈堂老奶奶最猛…

2019-08-25 08:00

單親媽媽考上司機員 發豪語「往上爬」讓台鐵賺錢

2019-08-25 09:43

婦人欠上千萬醫藥費滯日 台中社會局：回來再說

2019-08-25 12:09

年過50嘿咻 夫憂心帶妻就醫「她的洞不見了！」

2019-08-25 09:45

夢幻雲霧縹緲的「台灣合掌村」 得恩亞納空拍美景驚艷

2019-08-25 11:24

殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00

集集彩繪列車「新石虎」圖？ 觀光局長臉書搶先曝光

2019-08-25 10:30

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-24 23:12

台東豪雨特報！ 16縣市大雨 金門慎防強風豪雨

2019-08-25 07:14

花東、南投陸警解除！氣象局估23：30前本島脫離暴風圈

2019-08-24 20:58

樹倒壓毀藝人愛車 他點名柯文哲：拚黨權也注意百姓安全

2019-08-25 12:41

台灣本島全面解除「白鹿」陸警 大台北嚴防強風

2019-08-24 23:42

白鹿颱風帶來側風影響桃機航班降落延誤超過數十班

2019-08-24 22:12

輕颱白鹿11時30分解除海警 八縣市豪雨大雨特報

2019-08-25 10:34

花蓮六十石山、赤科山道路土石阻斷 全力搶修中

2019-08-25 10:55

長期以來的問題待解決 當台鐵女司機沒這麼簡單

2019-08-25 09:49

台灣本島颱風陸上警報解除 澎湖、金門仍警戒

2019-08-25 00:13

近半國人過重 超胖小孩就醫增83%

2019-08-25 01:12

喜迎16周年慶 台糖尖山埤江南渡假村9月好康一籮筐

2019-08-25 08:44

屏東一夜豪雨 春日士文村停班停課

2019-08-25 07:30

桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37

每日星座運勢／射手幫助他人有福報 健康狀況良好

2019-08-25 00:00

颱風發威金門200多戶停電 台電人員冒雨緊急搶修復電

2019-08-24 22:18

輕颱白鹿雨炸雙東 全台急撤3454人

2019-08-25 00:14

白鹿颱風強襲金門 這些人好忙！

2019-08-24 22:01

白鹿災後雨勢不斷 花蓮縣2省道、5縣道封閉

2019-08-25 11:11

「白鹿」快閃 金門民眾：強勁風力讓人心驚驚

2019-08-25 11:17

獨／狗狗也可吃冰 獸醫研發出毛孩的哈根達斯

2019-08-25 10:41

白鹿颱風輕掃而過 彰化縣25日正常上班上課

2019-08-24 21:20

菜價怪象／供貨穩 沒斷炊…北部竟小跌

2019-08-25 00:05

白鹿颱風解除陸警 金門已脫離暴風圈

2019-08-25 09:17

影／白鹿豪雨林木沖下山 漂流木今回堵富岡漁港航道

2019-08-25 15:20

台南6千用戶恢復供電 晚間風勢大增僅零星停電

2019-08-24 22:41

【閱讀生活】徐玫怡／媽媽使用手冊

2019-08-25 06:00

白鹿颱風遠離高雄清潔隊總動員 半天清出213.8公噸

2019-08-25 16:35

白鹿遠離…高雄狠颳強陣風 路樹傾倒通報頻傳

2019-08-24 23:46

韓國瑜下令：周一要看到乾淨高雄

2019-08-24 23:59

白鹿颱風中心已從高雄楠梓出海 全台共6人傷

2019-08-24 21:11

高雄市5區25日停班停課 其他行政區都上班上課

2019-08-24 20:42

白鹿颱風攪局金門交通大亂 下午可望恢復正常

2019-08-25 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top