赴泰買暴露前預防性用藥？醫師：自購恐吃出問題

2019-08-25 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「曼谷五天四夜、機加酒自助旅行，只要九千九」2019台北秋季旅展正式起跑，許多人趁著泰國免簽，搭乘廉航至曼谷，對於許多男同志來說，除了按摩購物，還常購買「暴露前預防性投藥」（PrEP）學名藥，除了自己服用，甚至當成伴手禮，分送好友閨密。

據了解，最近幾年，不少男同志至泰國旅遊時，都習慣購買PrEP學名藥，因價格比台灣便宜許多，一名同志說，原本當地學名藥已經夠便宜，最近一兩年，在泰國也買得到印度、孟加拉所生產的學名藥，一個月份的藥物只需五六百元台幣。

自行購買學名藥，可能吃出哪些問題？亞東醫院感染科主任楊家瑞說，在療效上，泰國PrEP學名藥與原廠藥之間或許沒有太大的差別，但如果沒有事先接受醫師評估，了解用藥時間點極可能副作用，以致吃法錯誤，就可能失去效果，讓自己暴露在感染風險中。

此外，服用國外來的學名藥，一旦出現嚴重副作用，無法申請台灣藥害救濟，雖然機率極低，但不幸遇上了，就相當麻煩。

至於透過網路，或在海外購買PrEP學名藥，在未經篩檢情況下，就與朋友分享藥物，這可能對個人健康或是愛滋防治計畫，會造成哪些影響？疾管署副署長莊人祥表示，如果未經醫師評估，就服用抗病毒藥物，時間一久，恐有抗藥性問題。

不過，從另一個角度來看，如果越來越多高風險族群對「暴露前預防性投藥」（PrEP）有著正確認知，並能身體力行，願意自費購買抗病毒藥物，預防感染，這也是有益於整體愛滋防疫工作。