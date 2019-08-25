幹細胞療法萬能？ 副作用不能不防

2019-08-25 19:16 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



幹細胞療法的治療面向愈來愈多？臨床學家聲稱，幹細胞能治癡呆症、自閉症、多重硬化、腦癱。但目前幹細胞療法被認證可行的，主要在血液跟免疫方面的疾病，例如白血病，淋巴瘤和骨髓瘤等。其他未經科學認證的療程，花大錢、有副作用還會致病，嚴重者可能失明、感染甚至致癌，民眾不可不慎。

要評估潛在風險

根據《BBC》報導，目前關於幹細胞療法，已知它能在實驗室中培養，有製造新組織、替換損壞細胞、破解頑疾機制等功能。現在研究學者主要聚焦發展兩種幹細胞：胚胎幹細胞與成體幹細胞。

胚胎幹細胞是從成長中的胚胎萃取，有能生長成人體各種細胞的「多能性」優點，但也引發了一些道德疑慮。成體幹細胞沒有多能性，但能被特化、重新編程，在特定範圍的發展較有靈活性。

誇大幹細胞治癒的希望，在烏克蘭、巴拿馬跟泰國掀起了「幹細胞醫療旅行」風潮；但這些宣傳都把風險給低估甚至省略了，在408項宣傳中僅有26項標示了潛在風險。

有效療程數量少

根據加拿大《國家郵報》報導，加拿大有比美國更多時尚、昂貴、未經認證的幹細胞療程，可能導致失明、血液感染、致癌甚至死亡。近年美國監管機構已在尋求禁制方案，如針對不實廣告罰款等積極執法。

4月中，紐約檢察總長利蒂希亞詹姆斯起訴曼哈頓幹細胞業者，「對面臨嚴重痛苦病況，絕望地想找到治療方法的脆弱病患進行誤導，是不能接受、不法且不道德的行為。」

診所利用了這項合法而有前景的科學發展，幹細胞被當作「神奇細胞」吹捧，能再生因疾病或受傷而損壞的組織；但目前為止，經科學確證有效的療法其實少之又少。

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