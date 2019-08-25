秋日來趟小旅行！桃園農業博覽會9月28日登場 10條順遊路線深度玩

2019-08-25 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019桃園農業博覽會9月28日起開跑，可參加農博小旅行，深度體驗桃園之美。圖／桃園觀旅局提供 分享 facebook 夏天進入尾聲，秋天即將到來，最適合出門踏青來趟小旅行。2019桃園農業博覽會9月28日起開跑，包含5大主題區，讓旅客可以體驗到田地裡的博覽會。此外，搭配農業博覽會開展，桃園市府觀旅局規畫10條農博小旅行，即日起開放報名，輕鬆深度玩在地。

2019桃園農業博覽會9月28日到10月27日間，於新屋區登場，今年以農饗時光為主軸，包含特色產業、農事生產、農村生活、環境永續、智慧科技等5大主題區，讓遊客體驗「田地裡的博覽會」。

此外，桃園市府觀旅局同步規畫10條農博小旅行，其中有2條為半日遊、8條1日遊。半日遊部分是桃園仔風華，走訪桃園市區景福宮、十五街庄福德宮等，深入探訪桃園墾拓歷史的精神信仰。另一條半日遊是澗仔壢探秘，前往中壢區的老街溪河川教育中心，見證中壢的發展及溪水整治過程。

8條1日遊部分則是結合農博會場及桃園各區特色景點，有溼地、沙丘、藻礁、古厝或休閒農場等。其中，像是樂遊虎頭山，參訪孔廟及參觀南僑觀光工廠體驗水晶肥皂DIY。或是濕地逍遙遊，體驗許厝港國家級重要溼地，認識潮間帶生態之美。藻礁沙丘遊參觀藻礁及草漯沙丘，是最適合拍下各種美照景點。