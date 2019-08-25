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桃竹苗南高屏大雨特報 連日降雨慎防坍方淹水

2019-08-25 17:37聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局對全台7縣市發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園、新竹、苗栗、台南、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
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屏東新竹氣象局

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