祖父母節愛在一起 同樂共學要健康

2019-08-25 16:13 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



教育部長潘文忠頒發感謝狀，鼓勵祖孫更多跨世代溫馨互動。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 祖父母節今年邁入第10屆！ 今年以「同樂、共學、動健康」為主題活動。師大教授林如萍教授研究報告指出，祖父母有歷史學家、救火隊等5種角色，並各邀一組祖孫上台示範同歡。教育部長潘文忠表示，「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」，陪伴是給祖父母最好的禮物。阿公阿嬤動起來做體操，全場傳大球玩得不亦樂乎。

祖父母5種角色

8月25日於國立臺灣圖書館辦理「祖父母節記者會」，教育部長潘文忠致詞，說自己超過54.5歲，過了平均年齡還沒當上祖父，引來全場阿公阿嬤的笑聲；並感謝也在現場的吳清基前部長，於99年舉辦第1屆祖父母節。部長強調，「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」，孝道最重要的是相處時間。

師大林如萍教授發表「108年臺灣民眾之祖孫互動專題調查」結果，有近五成的年輕世代表示，學校已經有以祖孫相關的課程活動。在祖父母扮演的5種角色中，最多祖父自詡為「歷史學家」，祖母則自認為是「救火隊」，孫子女最常把祖父母視為傳述家族的「歷史學家」，其次是「教導者」、「寵愛者」與「守護者」。

會場頒發515國際家庭日「愛在一起-相片徵文」活動特優及優等獎，另有「祖父母節10週年回顧與展望(展覽)」及「祖父母節園遊會」，並於1樓閱覽室舉辦為期近1個月的「祖父母節10週年回顧與展望」靜態展。

同樂共學動健康

教育部99年起發起我國第1屆祖父母節，100年起固定為每年8月第4個星期天，今年祖父母節是8月25日，教育部設定主題為「愛在一起Being together -Family for all age」，感恩祖父母輩對家庭及社會的付出，以打造「無年齡歧視的社會」精神，聚焦於「同樂、共學、動健康」三大主題活動中，強調雙向交流並轉化為具體實踐，以打造世代共榮「無年齡歧視的社會」。

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