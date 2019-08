祖父母節愛在一起 同樂共學要健康

2019-08-25 記者祝潤霖╱台北報導



教育部長潘文忠頒發感謝狀,鼓勵祖孫更多跨世代溫馨互動。(photo by 祝潤霖/台灣醒報) 分享 facebook 祖父母節今年邁入第10屆! 今年以「同樂、共學、動健康」為主題活動。師大教授林如萍教授研究報告指出,祖父母有歷史學家、救火隊等5種角色,並各邀一組祖孫上台示範同歡。教育部長潘文忠表示,「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」,陪伴是給祖父母最好的禮物。阿公阿嬤動起來做體操,全場傳大球玩得不亦樂乎。

祖父母5種角色

8月25日於國立臺灣圖書館辦理「祖父母節記者會」,教育部長潘文忠致詞,說自己超過54.5歲,過了平均年齡還沒當上祖父,引來全場阿公阿嬤的笑聲;並感謝也在現場的吳清基前部長,於99年舉辦第1屆祖父母節。部長強調,「飲水思源」、「吃果子拜樹頭」,孝道最重要的是相處時間。

師大林如萍教授發表「108年臺灣民眾之祖孫互動專題調查」結果,有近五成的年輕世代表示,學校已經有以祖孫相關的課程活動。在祖父母扮演的5種角色中,最多祖父自詡為「歷史學家」,祖母則自認為是「救火隊」,孫子女最常把祖父母視為傳述家族的「歷史學家」,其次是「教導者」、「寵愛者」與「守護者」。

會場頒發515國際家庭日「愛在一起-相片徵文」活動特優及優等獎,另有「祖父母節10週年回顧與展望(展覽)」及「祖父母節園遊會」,並於1樓閱覽室舉辦為期近1個月的「祖父母節10週年回顧與展望」靜態展。

同樂共學動健康

教育部99年起發起我國第1屆祖父母節,100年起固定為每年8月第4個星期天,今年祖父母節是8月25日,教育部設定主題為「愛在一起Being together -Family for all age」,感恩祖父母輩對家庭及社會的付出,以打造「無年齡歧視的社會」精神,聚焦於「同樂、共學、動健康」三大主題活動中,強調雙向交流並轉化為具體實踐,以打造世代共榮「無年齡歧視的社會」。

