親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風撲南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

經營陸客旅遊公司寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山被土石阻斷道路，皆已在中午搶通，儘管還有零星土石剝落、樹木倒塌情形，不過上下山交通已沒問題，已有遊客上山賞金針花。

玉里鎮長蔡秋龍表示，赤科山已在12點先搶通，不過土石崩落處很多，還要統計有多少，會在這兩天盡力修繕，因管轄範圍隸屬不同單位，也請水保局、林務局協助，也請縣府幫忙修復道路。

富里鄉長陳榮聰說，六十石山約在12點搶通，道路土石都已完全清除，讓山上的金針花農及遊客下山，現在已經有幾輛9人座的廂型車載著遊客上山賞花，現在風雨小，道路還有零星樹木倒塌，持續移除中。

花蓮六十石山、赤科山道路皆已搶通，開始有遊客上山賞金針花。圖為赤科山金針花海。圖...
花蓮六十石山、赤科山道路皆已搶通，開始有遊客上山賞金針花。圖為赤科山金針花海。圖／赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓提供
分享

修復賞花

相關新聞

加油要快！ 汽油明雙漲0.3元、柴油漲0.2元

2019-08-25 12:09

獨居男中風住處髒亂 斗六巿長和慈濟志工捲衣袖幫忙

2019-08-25 14:24

睽違32年 林右昌：2021年亞太區童軍領袖會議在台舉辦

2019-08-25 13:58

明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54

健康相談室／基因篩檢失智症 醫師們意見不一

2019-08-25 13:46

愛肝達人站／不酗酒、定期檢查 才是保肝之道

2019-08-25 13:44

找到自我認同 他變自信了

2019-08-25 13:43

好好吃／我與火龍果的下午茶邂逅

2019-08-25 13:41

台鐵女司機 最怕如廁、宿舍問題

2019-08-25 13:38

台鐵今年再增3名女司機員

2019-08-25 13:38

癌症檢測晶片遭爆偷自美名校？ 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 13:12

高雄豪雨路坍方 金煌芒果怪手協助運過溪

2019-08-25 12:42

影／罕病雷特氏症台港交流 8歲女只叫過9個月的「媽媽」

2019-08-25 12:23

婦人欠上千萬醫藥費滯日 台中社會局：回來再說

2019-08-25 12:09

在「家鄉工作」勝過往「台北租房打拚」？過來人曝血淚真相

2019-08-25 12:00

台灣每年600件醫療糾紛 北醫開課讓律師學醫

2019-08-25 11:33

夢幻雲霧縹緲的「台灣合掌村」 得恩亞納空拍美景驚艷

2019-08-25 11:24

青年深耕屏東霧台 輔導原民養蜂創部落產業

2019-08-25 10:59

獨／狗狗也可吃冰 獸醫研發出毛孩的哈根達斯

2019-08-25 10:41

集集彩繪列車「新石虎」圖？ 觀光局長臉書搶先曝光

2019-08-25 10:30

長期以來的問題待解決 當台鐵女司機沒這麼簡單

2019-08-25 09:49

年過50嘿咻 夫憂心帶妻就醫「她的洞不見了！」

2019-08-25 09:45

單親媽媽考上司機員 發豪語「往上爬」讓台鐵賺錢

2019-08-25 09:43

北市蔬菜到貨量銳減 價格較上周漲2成多

2019-08-25 09:40

黑道包圍救護車！醫護恐怖怪談 這位靈堂老奶奶最猛…

2019-08-25 08:00

屏東一夜豪雨 春日士文村停班停課

2019-08-25 07:30

屏東12新生兒 上呼吸道群聚感染

2019-08-25 01:12

361解開肥胖基因 體重管理0歲起跑 母乳能幫忙

2019-08-25 01:12

近半國人過重 超胖小孩就醫增83%

2019-08-25 01:12

家庭感染 台南再增1登革熱病例

2019-08-24 23:55

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-24 23:12

NIKE球鞋買貴要求退差價 老闆神回「現在就漲」網笑瘋：換客人貼錢了

2019-08-24 20:00

來台「南韓跳，北韓舞」 安銀美：舞蹈跨越政治邊界

2019-08-24 18:56

豪雨成災菜價齊漲 高麗菜一顆要價200元

2019-08-24 16:27

白鹿襲屏東累積逾5千戶停電 台電搶修僅剩110戶待復電

2019-08-24 15:30

台灣乳癌5年存活率87％ 陽大號召國際專家研討優化醫療

2019-08-24 14:22

白鹿颱風中心下午1時已登陸屏東滿州

2019-08-24 13:27

3省道路段預警封閉 25日視巡查結果開放通行

2019-08-24 12:57

神經科祖師爺洪祖培辭世 秀傳副院長王宗倫發文感念

2019-08-24 12:31
看更多

熱門文章

白鹿颱風威脅仍在 花蓮台東高雄屏東部分停班停課、金門半天颱風假

2019-08-25 07:43

黑道包圍救護車！醫護恐怖怪談 這位靈堂老奶奶最猛…

2019-08-25 08:00

單親媽媽考上司機員 發豪語「往上爬」讓台鐵賺錢

2019-08-25 09:43

澎湖縣長在這裏 澎防部披露與賴峰偉同開防颱會議

2019-08-24 20:08

輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

2019-08-24 16:48

信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01

年過50嘿咻 夫憂心帶妻就醫「她的洞不見了！」

2019-08-25 09:45

殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00

新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59

婦人欠上千萬醫藥費滯日 台中社會局：回來再說

2019-08-25 12:09

夢幻雲霧縹緲的「台灣合掌村」 得恩亞納空拍美景驚艷

2019-08-25 11:24

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-24 23:12

台東豪雨特報！ 16縣市大雨 金門慎防強風豪雨

2019-08-25 07:14

集集彩繪列車「新石虎」圖？ 觀光局長臉書搶先曝光

2019-08-25 10:30

花東、南投陸警解除！氣象局估23：30前本島脫離暴風圈

2019-08-24 20:58

台灣本島全面解除「白鹿」陸警 大台北嚴防強風

2019-08-24 23:42

豪雨成災菜價齊漲 高麗菜一顆要價200元

2019-08-24 16:27

最高薪76K！桃捷徵才開56個職缺 今吸引1294人報考

2019-08-24 16:15

白鹿颱風帶來側風影響桃機航班降落延誤超過數十班

2019-08-24 22:12

輕颱白鹿11時30分解除海警 八縣市豪雨大雨特報

2019-08-25 10:34

張滿月社長這鞋很百搭 《德魯納酒店》演員戲外拍照也太逗趣

2019-08-24 16:41

樹倒壓毀藝人愛車 他點名柯文哲：拚黨權也注意百姓安全

2019-08-25 12:41

白鹿強陣風吹垮路樹 台南兩車遭殃

2019-08-24 19:43

台灣本島颱風陸上警報解除 澎湖、金門仍警戒

2019-08-25 00:13

長期以來的問題待解決 當台鐵女司機沒這麼簡單

2019-08-25 09:49

花蓮六十石山、赤科山道路土石阻斷 全力搶修中

2019-08-25 10:55

屏東一夜豪雨 春日士文村停班停課

2019-08-25 07:30

白鹿颱風攪局 金門對外交通全面停擺

2019-08-24 16:56

喜迎16周年慶 台糖尖山埤江南渡假村9月好康一籮筐

2019-08-25 08:44

近半國人過重 超胖小孩就醫增83%

2019-08-25 01:12

每日星座運勢／射手幫助他人有福報 健康狀況良好

2019-08-25 00:00

颱風發威金門200多戶停電 台電人員冒雨緊急搶修復電

2019-08-24 22:18

輕颱白鹿雨炸雙東 全台急撤3454人

2019-08-25 00:14

白鹿引強風 吹倒高市路樹

2019-08-24 19:30

白鹿颱風強襲金門 這些人好忙！

2019-08-24 22:01

「白鹿」快閃 金門民眾：強勁風力讓人心驚驚

2019-08-25 11:17

白鹿災後雨勢不斷 花蓮縣2省道、5縣道封閉

2019-08-25 11:11

白鹿颱風輕掃而過 彰化縣25日正常上班上課

2019-08-24 21:20

輕颱白鹿籠罩南台灣 台鐵凌晨前嘉義以南停駛

2019-08-24 17:39

白鹿登陸大發威 一度導致全台5萬多戶停電

2019-08-24 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top