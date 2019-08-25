花蓮六十石山、赤科山道路搶通 遊客開始上山賞花

2019-08-25 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山被土石阻斷道路，皆已在中午搶通，儘管還有零星土石剝落、樹木倒塌情形，不過上下山交通已沒問題，已有遊客上山賞金針花。

玉里鎮長蔡秋龍表示，赤科山已在12點先搶通，不過土石崩落處很多，還要統計有多少，會在這兩天盡力修繕，因管轄範圍隸屬不同單位，也請水保局、林務局協助，也請縣府幫忙修復道路。