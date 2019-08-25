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睽違32年 林右昌：2021年亞太區童軍領袖會議在台舉辦

2019-08-25 13:58聯合報 記者吳淑君╱即時報導

中華民國童軍總會今(25)日於台北國賓大飯店，舉行第26屆理事長暨理監事就職典禮，擔任總會理事長的基隆市長林右昌順利連任，他感謝各界與童軍夥伴同心協力，順利完成第十一屆全國大露營，並爭取到2021年亞太區童軍領袖會議在我國舉辦，這是台灣睽違將近32年後，再一次舉辦亞太區等級的國際童軍領袖會議。

林右昌今天秀出年輕參加童軍訓練結業證書、繡有「一日童軍、一世童軍」領圈，期許和來自各地童軍夥伴繼續打拚。

同為童軍總會會長的蔡英文總統親臨會場，她表示這3年來，童軍總會完成將童軍活動辦理制度化、組織結構年輕化及加強國際交流。尤其，成功爭取到第27屆亞太區童軍領袖會議，2021年來到台灣舉辦，這將是台灣睽違將近32年後，再一次舉辦亞太區等級的國際童軍領袖會議。

林右昌指出，感謝教育部、內政部全力協助跟支持，讓陽明山國家營地，終於可以從內政部變更管理權到教育部，也感謝教育部全力支持今年已編列一千多萬預算，後續要來經營管理陽明山國家營地，這對童軍運動發展是歷史性一步。

對於童軍總會未來三年目標與方向，他表示，將於2022年舉辦第12次全國大露營、建立我國每4年舉辦全國大露營制度，與亞太區大露營、世界大露營接軌，同時配合WOSM2023中程計畫，推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市、鄉鎮市到社區成立童軍團，配合108年推動新課綱，強化童軍戶外活動和大自然結合。

基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他秀出年輕參加童軍訓練結業證書、繡...
基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他秀出年輕參加童軍訓練結業證書、繡有「一日童軍、一世童軍」領圈。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他透露爭取到2021年亞太區童軍領...
基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他透露爭取到2021年亞太區童軍領袖會議在我國舉辦。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他透露爭取到2021年亞太區童軍領...
基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他透露爭取到2021年亞太區童軍領袖會議在我國舉辦。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他透露爭取到2021年亞太區童軍領...
基隆市長林右昌順利連任中華民國童軍總會理事長，他透露爭取到2021年亞太區童軍領袖會議在我國舉辦。圖／基隆市政府提供
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露營教育部林右昌

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