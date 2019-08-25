明年換新身分證 陳明文、蔡易餘搶先嘗鮮虛擬體驗

2019-08-25 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



為迎向智慧政府時代，內政部明年10月起全面陸續換發新版數位身分識別證，取代使用近15年的紙本國民身分證，想知道你的新版身份證長什麼樣子?嘉義縣立委陳明文及蔡易餘，今天嘗鮮運用手機line的app軟體，設計專屬自己虛擬數位身分證，讓網友感到新鮮有趣，顯示數位科技快速簡易，只要簡單幾個動作，就能設計自己數位身分證。

陳明文及蔡易餘說，新版身分證識別身份後，不但可以透過網路連結各行政機關後端資料庫（健保、駕照監理等），還有個資保密、自然人憑證等服務，未來報稅更方便了。

想知道明年你的新版身份證長什麼樣子嗎？因新版明年才會正式全面換發，想提早嘗鮮的你，可以先用手機點選連結，為自己製作一張專屬的數位身分證體驗看看。

內政部指出，「數位身分識別證（New eID）新一代國民身分證換發計畫」已於6月6日經行政院核定，此數位身分識別證，將國民身分證與自然人憑證結合，未來民眾不用再額外花錢申辦自然人憑證，就可以獲得一張兼具實體世界及網路世界身分識別功能的證件。