癌症檢測晶片遭爆偷自美名校？ 國研院：嚴重扭曲誤導

2019-08-25 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



對於媒體報導「國研院癌症檢測晶片遭爆料偷自美國名校」，國家實驗研究院今天發布聲明稿澄清，國研院台灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台，對於正在司法調查的案件不發表評論，但媒體轉述的「癌症檢測晶片」並非國研院贊助或開發的成果，媒體發布的新聞標題嚴重扭曲並誤導，深表遺憾。

國研院表示，台灣儀器科技研究中⼼心創價醫材加速器平台扶植我國醫療器材研發團隊（包括新創公司或學術團隊）的原則說明如下：

1.本平台之主要任務，是協助學術團隊或新創公司將其研究成果商品化。因此，本平台在輔導任何研發團隊之前，必先確認該團隊擁有自有之智慧財產權，本平台才會開始提供後續之服務。

2.本平台扶植台灣生醫產業不遺餘力。在確認研發團隊之產品獲得專業單位驗證與知名企業資金贊助，本平台將會協助該研發團隊發表成果，以協助生醫產業在國內生根，宣傳臺灣生醫成果，幫助台灣醫材產業成長與茁壯。

3.媒體報導之癌症檢測晶片技術，根據本平台輔導協助之新創公司所提出之專利證書，是由該公司所擁有，並非國研院或本平台所擁有。由於本案之專利爭議已進入司法程序，國研院對此專利爭議不發表評論。