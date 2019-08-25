高雄豪雨路坍方 金煌芒果怪手協助運過溪

2019-08-25 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市最近豪雨不斷，山上的產業道路坍方、溪水暴漲，道路被沖毀 ，桃源區金煌芒果盛產，遇到豪雨溪床中斷，無法運下山，原民鄉農民急得不得了，高雄市農業局和當地農會協助怪手在溪床支援運送，萬一車輛無法過溪，就以怪手運送，更讓人體會到小農的辛苦，消費者能吃到金煌芒果得來不易。

高雄市農業局說，金煌芒果盛產在高雄六龜與桃源地區，果實碩大且核薄，受到國內外消費者青睞。金煌芒果母樹就在高雄的六龜區，鄰近六龜區的地方，包括桃源和杉林等地都有大片的金煌芒果園。

桃源區不僅是高雄的原民區，也是金煌芒果的重要產地之一，種植面積約240公頃，種植的農民多為布農族原住民，今年的金煌芒果量多、質佳。

目前六龜產的金煌已結束，正值山上桃源區盛產，可惜遇到連日豪雨，許多產業道路坍方，尤其河水暴漲沖斷道路。

農業局說，8月初，利奇馬颱風與白鹿颱風挾帶豐沛豪雨，造成桃源區復興部落溪床便道中斷，農民不僅要在豪雨前搶收採集芒果。運送芒果時，經過溪床便道也由區公所協助，用挖土機手臂將芒果傳遞運送過溪床，才能順利送宅配到消費者手上。

高雄市農業局為行銷金煌，不僅行銷加拿大，國內市場通路更是農產行銷重點，農業局今年嘗試透過電視購物平台通路來協助高雄偏遠原鄉部落農產品，高雄市長韓國瑜還拍攝影片推薦高雄的金煌芒果。