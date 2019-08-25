夢幻雲霧縹緲的「台灣合掌村」 得恩亞納空拍美景驚艷

2019-08-25 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



八八風災重建區嘉義縣阿里山鄉鄒族「得恩亞納」社區，位在海拔1400公尺山中秘境，錯落山間，一棟棟斜屋頂式小木屋，色彩繽紛，建築風貌與日本合掌村有異曲同工之妙，被稱譽「台灣合掌村」，空拍攝影家柯發壽日前上山以空拍機，拍攝雲霧縹緲社區，將美照貼臉書，網友驚艷說「有如仙境、桃花源」。

白鹿颱風登陸前，柯發壽帶空拍攝影機上山，觀察天候地形，抓準好時機，空拍得恩亞納美景，他形容有如在光明與黑暗相生相剋世界裡，唯有聖地得恩亞納(Toeuana) 不被紛爭侵襲，長年雲霧縹緲，就像祖靈守護最後淨土。

去年底九合一選舉，全縣18鄉鎮市選民人數最少的投開票所，就是鄒族得恩亞納社區，全部只有88名選民；位於阿里山鄉152林班地內的得恩亞納社區，鄒語意思是「一塊遠離河床平坦安全土地」，10年前莫拉克颱風重創來吉村，土石流讓居民無家可歸，為尋覓永久居住環境，延續族人生存命脈，經多年爭取，2014年12月1日完工，2015年2月10日交屋。

得恩亞納是來吉部落傳統領域，也是鄒族祖先居住地方，對部落產業、傳統智慧、文化與生活習慣有一定意義，為尊重大自然，尖頂式房屋採高架基座設計，減少破壞地形地貌，族人參與永久屋興建，構思家屋風格特色，融入鄒族文化圖騰特色。