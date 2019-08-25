「白鹿」快閃 金門民眾：強勁風力讓人心驚驚

2019-08-25 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



白鹿颱風來勢洶洶，昨晚風大雨大，但金門相關單位嚴陣以待防颱得宜，僅有多起風倒木事件與零星停電外，並無重大災情，金門縣政府依中央氣象局警報單，於今日上午10時解除颱風警報，縣災害應變中心同步撤除，回復平時災害處理運作機制；預計於上午11時30分解除海上颱風警報，而金門下午就正常上班及上課。

白鹿颱風的「風力驚人」，金門縣今日清晨0時至6時的平均風力為6至7級、陣風9至10級，上午的平均風力也是6至7級，但瞬間陣風卻是10級風，不少民眾都說，昨晚的風聲聽起來像「鬼哭狼嚎」，相當可怕，很多人睡不好，果然一早不少樹木都被強大陣風給吹斷，不少綠蔭大道，更是滿目瘡痍，到處都是殘枝落葉。

此外，靠近武德新莊圓環山外橋的超大「木棉花樹」也被巨風吹倒，還把旁邊的電箱也壓垮了，好在林務所派員前往處理，沒有造成人員傷亡。

金門縣長楊鎮浯一早就坐鎮指揮，掌握颱風對金門的衝擊，楊鎮浯說，在消防局及各單位的持續應變下，縣應變中心受理災情43件，其中樹倒27件、停電10件及電線掉落等零星災情6件，過程中，國軍也支援兵力總計10車次，兵力450人次，讓金門幾乎沒有重大災情，真的是老天保佑！