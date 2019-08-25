青年深耕屏東霧台 輔導原民養蜂創部落產業

2019-08-25 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



屏東縣霧台鄉有著「霧與瀑布的故鄉」美名，是台灣少數全鄉在海拔1000公尺以上的高地，擁有豐富的林業資源，也曾是魯凱族部落的根據地。98年在莫拉克颱風侵襲下，遭受嚴重破壞，迫使部落居民遷離原鄉，如今屆滿10周年。3名年輕人組成源森生態團隊，向教育部青年發展署申請「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」並獲得行動金支持，希望建構部落產業，協助居民逐步找回與土地的連結。

今年31歲的廖晋翊，就讀國立屏東科技大學森林學系期間，因參與教授在霧台的研究，讓他有機會長期蹲點，也因此對霧台產生深厚的情感。

廖晋翊畢業至今，秉持著對霧台鄉的使命感，持續扎根在地。今年林業用地放寬條件，「林下經濟」也能合法申請林地，森林蜜、椴木香菇與木耳、金線蓮等，都是申請品項。廖晋翊與居住在霧台鄉阿禮部落的原民青年唐佳豐，以及森林系學弟劉世康組成行動團隊，從「里山倡議」的理念出發，以他們豐富的養蜂經驗，要為霧台找到具經濟價值的產業，進而振興山村。

團隊與當地組織合作，透過輔導阿禮部落的原民學習養蜂及種植花蜜植物等技術，逐步建構當地養蜂產業基礎，同時也結合國立屏東科技大學的研究資源，研發蜂膠、蜂蜜等DIY產品，希望建立在地農業品牌。

除此之外，團隊舉辦小族人返鄉文化體驗營，吸引部落耆老、領袖及青年參與尋根活動，希望藉此鼓勵迫遷的居民關心自己原生的土地，也齊心為霧台鄉的未來發展找出新生機，並透過產業加值模式，協助青年返鄉創業，共同為振興山村永續發展而努力。