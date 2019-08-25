集集彩繪列車「新石虎」圖？ 觀光局長臉書搶先曝光

2019-08-25 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵局集集彩繪列車爭議不斷，「新石虎」圖案曝光。

號稱是全台首座移動美術館的「國立集集美術館」彩繪列車，連日引發車廂彩繪「石虎像花豹」、字體使用未取得版權爭議。觀光局長周永暉的臉書發現，新的石虎圖案似乎已經拍板。對此，觀光局表示，仍在修正中，屆時會正式亮相。

觀光局長周永暉23日在個人臉書針對彩繪列車爭議發表看法，他說，據了解江在設計之初，即與位於集集鎮的特生中心討論，本是希望大家重視石虎棲地環境的影響。這樣的創作部分，確實過於急促，但是全案9月20日開始實施，已責成日月潭管理處作適度及正確的負責處理。

周永暉在昨天的留言貼出一張圖，疑似重新繪製的石虎圖。他表示，昨天一大早起來就充分討論，在上午即已完成，坐臥行走之間均有專業人士幫忙審議，並附上一張石虎的圖，圖中可以看到，石虎特有的眉心兩條白線、耳背黑底三角白斑、如豹斑花紋的石虎三大特徵皆做修正。

對此，觀光局主任秘書林坤源說，目前仍在修正中，屆時會正式亮相，因為9月20日前四節車廂的彩繪都要完成，新設計圖出來後還要製作時間，預計這幾天就會做確認，「一定和原來的不一樣，會用到沒有問題」。

林坤源說，新的石虎造型經過集集生物特有中心專家協助，呈現出來的會比原來可愛許多。設計圖是否由江孟芝所繪？他說，江仍要負責整體的搭配。