長期以來的問題待解決 當台鐵女司機沒這麼簡單

2019-08-25 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵局近期再錄取三名女司機員，將有17名女性司機員，不免讓外界檢視工作場域上是否有進一步改善。對此，台灣鐵路企業工會說，女性司機員在上班時最困擾的便是如廁問題，因為男性司機員工作時可以用塑膠袋解決，但女性司機員無法這麼做，另外就是住宿問題，都需要迫切解決。

據了解，台鐵目前共有1360名司機員，其中女司機員有17人，現職14人，正在受訓的三人10月結訓。一旦成為一名可獨立上路的司機員，困難才在後頭。

台鐵局說，台鐵司機員受訓流程，必須經過鐵路特考機檢工程科錄取，接著實務見習四個月，然後通過體檢和適性測驗，再花四個月從員訓中心司機員班結業，接著當機車助理四個月、學習司機員一年，通過審查報交通部取得國營鐵路列車駕駛執照後，才可單獨駕駛列車。

台灣鐵路企業工會文宣組組長吳長智表示，以他自己多年駕駛經驗，開車期間上廁所對女性司機員來說較不方便，因為男性可以用塑膠袋就地解決，女性只能趁開車前先上，或是利用停車待避時間去上，不過他說，目前停車待避還算足夠，電聯車來說二到六分鐘不等，太魯閣及普悠瑪等新自強號，也可利用中途停靠站的時間來上廁所，環境比以前好。

至於宿舍方面，吳長智說，台鐵以男性居多，以往對於女性的宿舍沒有多加蓋設，不過台鐵局有在改善。

另一名九年資歷的台鐵女司機員說，曾傳出男性同仁要進入女宿情形，盼台鐵除了在宿舍前加裝監視錄影器，還要有反針孔攝影機，會讓女性司機員休息時更為安心。

吳長智說，基於女性安全，現在已有男女隔開，女性的備勤房舍前一定有裝監視器，除了針對司機員，對列車長也有，台北車班這周已將新的宿舍設計圖完成，屆時會有更多女性同仁受惠。