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年過50嘿咻 夫憂心帶妻就醫「她的洞不見了！」

2019-08-25 09:45聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一對中年夫妻年過50歲後，原本順利的房事突然出現問題，先生每次想要嘿咻，太太並未拒絕，但努力半天總是不得其門而入；先生驚慌下帶著太太就醫，一進診間就擔憂地告訴醫師「我太太的洞不見了，怎麼辦？」表示因為找不到進去的洞，已許久無法跟太太行房了。

醫師原以為是女方發生陰道炎沾黏，戴上手套為其內診時「找到洞了」，但太太明顯覺得不舒服，原來是更年期後陰道黏膜乾澀，「愛愛」會痛，下意識拒絕「外來物」進入，又不肯明講，才會發生先生「找不到洞口、以為憑空消失」的糗事。經建議夫妻倆房事時使用潤滑液，也向先生衛教要「慢慢來」，狀況明顯改善。

收治患者的泌尿科開業女醫師張美玉表示，正常女性下體有尿道口、陰道口與肛門口3個洞，如果是先天異常的閉鎖症，通常一出生就會被診斷、治療。後天則是因為陰唇發炎導致沾黏，尿道口跟陰道口無法辨識，也會影響排尿和性交功能。不過更年期後陰道黏膜萎縮，開口也會變得不明顯。

張美玉說，患者雖然曾自然生產，但因骨盆狹窄，陰道並沒有在產後發生鬆弛，多年來維持一定緊實度，只是隨著荷爾蒙分泌減少，若性交時沒有分泌足夠潤滑液，陰道黏膜不僅乾、痛，還會摩擦流血。先前還有位女患者已65歲，也因同樣問題跑到診間，哭訴「老公讓她好痛！」

張美玉表示，許多50歲以上婦女停經後，性交疼痛成為性生活中的一大困擾，如果另一半仍有性需求，太太卻苦於疼痛或發炎，應好好與先生溝通並就醫諮詢，維持美好的房事與夫妻關係。

開業泌尿科女醫師張美玉說，50歲以上女性常因停經後陰道黏膜萎縮乾澀，與另一半愛愛...
開業泌尿科女醫師張美玉說，50歲以上女性常因停經後陰道黏膜萎縮乾澀，與另一半愛愛時感到疼痛，下意識逃避肌膚之親，有對夫妻因而發生先生找不到洞、帶著太太求醫的趣事。記者蔡容喬／攝影
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患者夫妻醫師

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