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神經醫學開山始祖洪祖培辭世 享壽93歲

2019-08-24 21:04中央社 台北24日電

有「台灣神經科祖師爺」稱號的前台大神經科教授洪祖培，日前於睡夢中辭世，彰濱秀傳醫...
有「台灣神經科祖師爺」稱號的前台大神經科教授洪祖培，日前於睡夢中辭世，彰濱秀傳醫院副院長王宗倫在臉書發文感念。圖／取自王宗倫臉書
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有「台灣神經科祖師爺」美譽的洪祖培，不僅奠定台灣神經學臨床、研究基礎，更診斷出首例多發性硬化症、建立腦死判定，退休數十年仍熱衷教學，21日在台大醫院辭世，享壽93歲。

今天有媒體報導，前台大神經科教授洪祖培日前過世。洪祖培學生、台大醫院神經部主任邱銘章今天受訪時證實，洪祖培21日在台大醫院辭世，享壽93歲。

早年神經醫學對台灣醫界而言仍是未知領域，因此台大醫院從日據時代直到光復後，神經科和精神科都屬於同一科別，且臨床上多以精神科為主軸。1951年，洪祖培進入台大醫院神經精神科擔任住院醫師，在摸索中累積經驗，身為台灣第一名神經學教授的他，桃李滿天下，又有「台灣神經科祖師爺」美譽。

邱銘章說，洪祖培是台灣本土第一名到英國接受正規臨床神經學訓練的醫師，將當時最進步的神經學知識帶回台灣，在人力、設備、空間都缺乏的環境中，先後創立台大醫院神經科、台灣神經學醫學會，一步步建立起神經內科醫師訓練制度。

在洪祖培眼中，神經醫學是門很有邏輯、需要縝密思考的學科，必須相當細心問診，並透過神經學檢查來獲得診斷依據，抽絲剝繭找出病因的過程，令他相當著迷。

早年沒有電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等進步的檢查儀器，神經科醫師只能靠問診找出疾病端倪，因此洪祖培相當重視問診，從病人生活型態、發病過程每個細節都不放過。

為了讓治療更精準，洪祖培與院內醫師引進國內第一台腦波機、血管攝影儀器，讓腦血管疾病、腦瘤診斷更為精準，也和前彰化基督教醫院醫師蘭大弼攜手診斷出台灣首例多發性硬化症和急性出血性結膜炎神經合併症等疾病。

無畏傳統觀念，洪祖培1980年代推動台灣腦死判定程序立法，讓腦死觀念在台灣生根，器官移植因此得以在台灣快速發展，漸漸建立起器捐系統，也讓過去幾乎沒有移植機會的患者透過器官移植獲得新生。

邱銘章回憶，洪祖培在臨床工作上雖然嚴謹又嚴肅，但走出診間，也有輕鬆的一面，每逢過年總會帶學生回家團聚，把酒言歡，對後輩的照顧無微不至。

過去數十年來，洪祖培對教學的熱忱從未減退，邱銘章說，即便洪祖培早已退休、近年因病痛住院，只要身體狀況許可，他仍會興致勃勃號召住院醫師來「上課」，他無私栽培後輩的熱情感染了每一名醫師，替台大神經科奠定良好傳統，也令學生感念在心。

台大醫院醫師器官

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