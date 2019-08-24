親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風撲南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 金門明上午停班停課

黨內決策「在空轉」 時代力量再爆創黨元老退黨

來台「南韓跳，北韓舞」 安銀美：舞蹈跨越政治邊界

2019-08-24 18:56聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「舞蹈是很棒的媒介，是共通語言，用肢體動作創造溝通橋樑，遠勝過文字。」被譽為「首爾碧娜鮑許」的南韓編舞家安銀美，受2019台北藝術節的邀請，帶來話題之作「南韓跳，北韓舞」，今晚在台北市中山堂中正廳演出。她表示，希望透過這件作品，讓南韓與北韓都能從舞蹈中更了解彼此、也認識自己。」

「南韓跳，北韓舞」由安銀美舞團的11位舞者擔綱，包含安銀美本人。在80分鐘之間，讓南韓舞者穿上繽紛精緻的服裝，帶來多段不同類型及場景的舞蹈，從北韓的傳統民俗舞蹈到各式社交舞步如公園廣場舞、行軍舞等，展開一場南北韓的對話碰撞。

南北韓分隔近70年。安銀美表示，小時候總被教導，北邊是敵人、從北邊來的都很可怕，也沒有任何管道能了解北方發生什麼事。「不過，我一直都很好奇北韓人跳什麼樣的舞，畢竟，南北韓有相同的根源。」

去年南北韓簽署和平協定，安銀美在和平的氛圍下，推出作品「南韓跳，北韓舞」。

安銀美表示，因為無法親自到北韓，只好透過網路相關影片研究北韓舞蹈。她觀察兩國舞蹈，指出北韓動作簡單、脊椎打直、輕盈上下；南韓的肢體則較為下沉，步伐快速，脊椎較常彎曲。她揀選出南北雙方有相似點的舞蹈類型，理解動作的意義，並注入個人的觀點和詮釋，重新編製舞步，完成「南韓跳，北韓舞」。

此外，舞團和一名曾接受過舞蹈訓練的脫北者合作，作為打造細節的依憑，力求舞作的完整。

「南韓跳，北韓舞」並非單純複製北韓舞蹈。安銀美表示，北韓的政治宣傳舞劇與南韓作風迥異，再怎麼模仿都不會跟原本的一樣。她透過北韓舞式，讓舞者觀看異於南方的舞蹈，藉此重新思考可能被遺忘的舞蹈及身體文化。

「無論紛爭、無論異同，朝對方往前一步是很重要的，如果不試著互相了解，什麼都不會發生。」安銀美認為，舞蹈是唯一可跨越邊界的語言，「希望有一天，世界上的所有人，都能牽起手一起跳舞。」

南韓編舞家安銀美，受2019台北藝術節的邀請，帶來話題之作「南韓跳，北韓舞」。圖...
南韓編舞家安銀美，受2019台北藝術節的邀請，帶來話題之作「南韓跳，北韓舞」。圖/台北藝術節提供
分享

北韓南韓語言

相關新聞

金門縣府宣布 明天上午停班停課

2019-08-24 20:20

NIKE球鞋買貴要求退差價 老闆神回「現在就漲」網笑瘋：換客人貼錢了

2019-08-24 20:00

豪雨成災菜價齊漲 高麗菜一顆要價200元

2019-08-24 16:27

白鹿襲屏東累積逾5千戶停電 台電搶修僅剩110戶待復電

2019-08-24 15:30

台灣乳癌5年存活率87％ 陽大號召國際專家研討優化醫療

2019-08-24 14:22

白鹿颱風中心下午1時已登陸屏東滿州

2019-08-24 13:27

3省道路段預警封閉 25日視巡查結果開放通行

2019-08-24 12:57

神經科祖師爺洪祖培辭世 秀傳副院長王宗倫發文感念

2019-08-24 12:31

台南再添1本土登革熱病例 為家庭群聚感染

2019-08-24 12:20

韓國瑜攀護欄視察抽水站 綠議員：終於知道怎麼當市長

2019-08-24 12:10

馬路待轉區「10台機車」依序列隊超療癒！ 網笑：黃色雨衣不合群

2019-08-24 12:00

影／下背痛1年咳喘3周別輕忽！2女驚見肺腺癌末

2019-08-24 11:44

姐姐10天前在高雄確診 台南30歲男性也染登革熱

2019-08-24 11:43

輕颱白鹿風強雨驟 全台停電1萬4千多戶

2019-08-24 11:34

悅讀書房／捷運只經富人區 美國公車族提告勝訴

2019-08-24 10:42

男體重168 愛吃肉燥飯 飲料當水喝 如何減掉54公斤？

2019-08-24 09:40

吳德榮：熱擾動發展 下周四、五是否影響台灣待觀察

2019-08-24 08:04

明年健保總額上看7500億 保費恐漲

2019-08-24 00:29

又出包！ 蘋果西打回收中

2019-08-24 00:16

健康你我他／慢性病患者 外出多備藥

2019-08-24 00:00

新北號召6萬獅子軍 入社區守護失智

2019-08-23 23:56

科普好健康／細胞在做啥? 搞懂可防百病

2019-08-23 23:55

口臭、喉卡卡 可能扁桃腺結石

2019-08-23 23:03

到溪頭避暑！台灣好行「限量380元優惠票」　還有高鐵75折

2019-08-23 22:10

影╱臥床又得全天仰賴他人照顧 近8成盼自己好死

2019-08-23 21:15

她不解「廁所標示旁跪一個人？」答案讓網友全喊：長知識了！

2019-08-23 20:00

鬼壓床？老翁半夜呼吸困難險送命 原來是肺阻塞不自知

2019-08-23 19:35

【即時短評】國人海外遇難 得到的不該是「官方」說法

2019-08-23 19:14

羅東村却攜手「全台必訪前50大私廚」 眷村酒家菜開席只剩這3天

2019-08-23 18:37

醫檢所違規到府抽血、賣健檢餐 重罰12萬元、停業3個月

2019-08-23 18:13

腦血管瘤破裂 婦人滯留日本求助無門

2019-08-23 17:56

美國Youtuber拍片讚揚台灣 還邀眾多大咖拍片齊挺台

2019-08-23 17:54

明年健保總額上看7500億 破產在即恐漲健保費

2019-08-23 16:16

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 15:34

58國手挺進技職奧運 汽車技術誓言拚三金

2019-08-23 15:33

父母放手尊重 打電動也能玩出大名堂

2019-08-23 15:21

乖乖不夠看！神人手作「紙錢icash」 網又愛又怕：會被跟

2019-08-23 12:00

輕颱白鹿將撲台 11航次停航、3國內航班取消

2019-08-23 10:53

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16
看更多

熱門文章

氣象局：白鹿颱風中心午後登陸 南部風雨將增強

2019-08-24 08:21

白鹿陸警擴及10縣市 氣象局：輕颱上限侵台

2019-08-23 21:05

白鹿暴風圈進入東南部近海 鄭明典：午後數小時內登陸

2019-08-24 07:43

蘇貞昌抽查停班縣市應變中心 韓國瑜獲肯定 澎湖出包

2019-08-24 09:35

不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 各縣市停班停課資訊看這裡

2019-08-24 20:04

白鹿暴風圈已進入巴士海峽 台東嚴防超大豪雨

2019-08-24 05:17

蘇貞昌找嘸人轉語音 澎縣府：院長打到縣長舊手機號碼

2019-08-24 13:09

白鹿午後登陸 深夜有機會解除陸警

2019-08-24 12:20

白鹿壓境韓國瑜加強防洪 仁武居民驚：路不見了？

2019-08-24 11:25

男體重168 愛吃肉燥飯 飲料當水喝 如何減掉54公斤？

2019-08-24 09:40

輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

2019-08-24 16:48

快幫大師補給！「寶可夢玩家」到4餐廳吃飯　免費送飲料、套餐升級

2019-08-23 21:24

吳德榮：熱擾動發展 下周四、五是否影響台灣待觀察

2019-08-24 08:04

影／白鹿瞬間風力太強 台東中華大橋北端測速器慘斷頭

2019-08-24 10:10

孫芸芸坐鎮微風信義之夜 業績衝上4.6億創4年來新高

2019-08-23 21:02

腦筋急轉彎？蘇問「沿海和市區」有無撤離 韓沒被考倒

2019-08-24 15:34

午後盡量別外出！7級暴風圈通過台南機率達97％

2019-08-24 10:08

輕颱白鹿預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

2019-08-24 15:17

白鹿颱風登陸屏東滿州 露出狂風驟雨真面目

2019-08-24 15:34

韓國瑜攀護欄視察抽水站 綠議員：終於知道怎麼當市長

2019-08-24 12:10

白鹿颱風停班停課 黃偉哲：陣風達10級以上

2019-08-24 12:11

輕颱白鹿午後觸陸 花東、恆春雨最猛

2019-08-24 00:11

白鹿颱風來襲 新光三越台南、高雄四家分店8月24日延至下午2點營業

2019-08-23 22:34

白鹿無情風雨 台東2老婦人路邊賣菜賣火龍果

2019-08-24 11:29

白鹿颱風豪雨 鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救

2019-08-24 15:34

到溪頭避暑！台灣好行「限量380元優惠票」　還有高鐵75折

2019-08-23 22:10

白鹿增強！陸警範圍擴大 彰投南嘉高澎列入

2019-08-23 20:38

輕颱白鹿風強雨驟 全台停電1萬4千多戶

2019-08-24 11:34

颱風白鹿快速移動登陸屏東 本島夜間脫離暴風圈

2019-08-24 14:03

每日星座運勢／雙魚愛情旺異性緣佳 知識增長快速

2019-08-24 00:00

神經科祖師爺洪祖培辭世 秀傳副院長王宗倫發文感念

2019-08-24 12:31

輕颱白鹿登陸恆春半島 居民：風力還不如「落山風」

2019-08-24 12:00

颱風白鹿暴風圈上午觸陸 中心可能登陸恆春半島

2019-08-24 09:33

道路指示牌被吹得搖搖欲墜 警方火速拆除

2019-08-24 15:33

信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01

豪雨成災菜價齊漲 高麗菜一顆要價200元

2019-08-24 16:27

白鹿颱風步步近逼 屏東應變中心一級開設

2019-08-23 21:58

白鹿颱風下午轉強 南警局長：積水路段超前管制

2019-08-24 13:38

裘莉送梅鐸斯上學 搭優雅CELINE新款和上鏡率最高LV墨鏡

2019-08-24 10:36

白鹿颱風中心下午1時已登陸屏東滿州

2019-08-24 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top