來台「南韓跳，北韓舞」 安銀美：舞蹈跨越政治邊界

2019-08-24 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「舞蹈是很棒的媒介，是共通語言，用肢體動作創造溝通橋樑，遠勝過文字。」被譽為「首爾碧娜鮑許」的南韓編舞家安銀美，受2019台北藝術節的邀請，帶來話題之作「南韓跳，北韓舞」，今晚在台北市中山堂中正廳演出。她表示，希望透過這件作品，讓南韓與北韓都能從舞蹈中更了解彼此、也認識自己。」

「南韓跳，北韓舞」由安銀美舞團的11位舞者擔綱，包含安銀美本人。在80分鐘之間，讓南韓舞者穿上繽紛精緻的服裝，帶來多段不同類型及場景的舞蹈，從北韓的傳統民俗舞蹈到各式社交舞步如公園廣場舞、行軍舞等，展開一場南北韓的對話碰撞。

南北韓分隔近70年。安銀美表示，小時候總被教導，北邊是敵人、從北邊來的都很可怕，也沒有任何管道能了解北方發生什麼事。「不過，我一直都很好奇北韓人跳什麼樣的舞，畢竟，南北韓有相同的根源。」

去年南北韓簽署和平協定，安銀美在和平的氛圍下，推出作品「南韓跳，北韓舞」。

安銀美表示，因為無法親自到北韓，只好透過網路相關影片研究北韓舞蹈。她觀察兩國舞蹈，指出北韓動作簡單、脊椎打直、輕盈上下；南韓的肢體則較為下沉，步伐快速，脊椎較常彎曲。她揀選出南北雙方有相似點的舞蹈類型，理解動作的意義，並注入個人的觀點和詮釋，重新編製舞步，完成「南韓跳，北韓舞」。

此外，舞團和一名曾接受過舞蹈訓練的脫北者合作，作為打造細節的依憑，力求舞作的完整。

「南韓跳，北韓舞」並非單純複製北韓舞蹈。安銀美表示，北韓的政治宣傳舞劇與南韓作風迥異，再怎麼模仿都不會跟原本的一樣。她透過北韓舞式，讓舞者觀看異於南方的舞蹈，藉此重新思考可能被遺忘的舞蹈及身體文化。