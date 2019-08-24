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輕颱白鹿中心預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

澎湖縣長賴峰偉巡海岸線、路樹倒災情 為獨居老人備糧

2019-08-24 15:34聯合報 記者徐如宜╱即時報導

澎湖縣長賴峰偉到災害應變中心指揮防颱工作，今天巡視204縣道路樹倒塌災情、嵵裡、龍門、赤崁、赤馬及外垵海岸，指示各單位加強防颱，做好防災整備工作。

澎湖今天上午風力不強，沒有重大災情傳出，僅有204縣道路樹倒塌。賴峰偉前往204縣道視察時表示，路樹基部明顯受過嚴重外傷，無樹皮包覆保護，導致內部木材裸露白蟻入侵，要求加強後續路樹維護，警察局也加強巡視縣道，若有路樹倒塌，立即通報排除。

賴峰偉並巡視嵵裡、龍門、赤崁、赤馬及外垵漁港海岸，慰勉海巡弟兄辛勞。颱風天海邊風力強勁，要求注意防範民眾靠近海邊戲水，以免發生意外。防颱視同作戰，各單位應確實做好防災準備。

賴峰偉在防颱整備會議時臨時撥打110、119及1999縣民服務專線，確保為民服務災害防救專線暢通；並指示1999縣民服務專線颱風期間改為24小時開設，同時宣導颱風期間民眾有事撥打119、110、1999、9277619、9277679等專線。

旅遊處長陳美齡表示，空運部分11時30分後陸續停航，只有零星的旅客在等候，疏運的狀況良好。海運部分，高雄航線、布袋航線、東吉至台南將軍航線、島際之間離島的交通今、明兩天停航。今天上午旅客滯澎人數3324人，颱風過後將與各航空公司調度班機疏運。

社會處長陳賜豐表示，考量獨居老人用餐的需求及送餐之後的安全，24日晚餐將停止老人餐食的送餐，中午由送餐志工將乾糧送到長者的家中備糧，讓不便外出的獨居老人，在颱風天不受斷炊之苦。

工務處長蔡有忠表示，為防範淹水，工務處已準備200個沙包因應，如果有需求可另外以開口契約擴充300個沙包，做好充足準備。

澎湖氣象站主任張欽雄表示，今天中午颱風位於台南南南東約120公里海面上，以每小時26公里的速度向西北移動，預計影響澎湖的時間約在今天下午3點到25日中午12時最嚴重，建議民眾留在家中。

賴峰偉並巡視嵵裡、龍門、赤崁、赤馬及外垵漁港海岸，慰勉海巡弟兄辛勞。圖／澎湖縣政...
賴峰偉並巡視嵵裡、龍門、赤崁、赤馬及外垵漁港海岸，慰勉海巡弟兄辛勞。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖204縣道有路樹倒塌。圖／澎湖縣政府提供
澎湖204縣道有路樹倒塌。圖／澎湖縣政府提供
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颱風路樹澎湖

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