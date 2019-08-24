親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風撲南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

輕颱白鹿中心預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

白鹿颱風登陸屏東滿州 露出狂風驟雨真面目

2019-08-24 15:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

白鹿颱風直撲南台灣，首當其衝的恆春半島，今天上午下起間歇性雨勢，但風不大，還被在地人形容「風的威力還不如半島冬季的落山風」；等到下午1點從屏東縣滿州鄉登陸後，暴風圈籠罩台灣南部陸地，恆春半島長達2個小時被狂風驟雨侵襲，恆春地區日雨量來到130毫米，山區破200毫米，平均陣風達到11級；居民說，登陸後終於露出它的真面目。

中央氣象局恆春氣象站說，白鹿颱風直撲屏東恆春半島，登陸前後的風雨強度大不同，主要是登陸前受中央山脈影響減弱，上午的風勢給人連「落山風」都不如的錯覺，等暴風圈籠罩台灣南部後，挾帶的狂風驟雨開始影響陸地。

另外，白鹿帶來的風雨在屏東縣陸續造成停電災情，至今天下午2時累積曾停電戶數達5626戶，主要集中在恆春半島的恆春、牡丹、車城及萬巒等鄉鎮，在屏東區處持續動員搶修下，已復電5516戶，僅剩牡丹鄉旭海村及萬巒鄉約110停電戶緊急搶修中。

台電屏東區營業處表示，造成停電原因主要是強風碰觸電力設備，致使線路或變壓器開關跳脫。一有災情就會馬上隔離事故點及轉供，並立即派員到現場搶修復電，期使停電戶數降到最低；今天共動員174位工程人員、出動吊臂車等工程車91輛、挖土機5部等嚴陣以待，全力搶修。

今天上午9時，1輛轎車行經台26線4.2公里處南下邊坡時，因天雨路滑，不慎失控衝入路邊邊坡，撞壞自來水管排氣閥，駕駛未受傷；自來水公司恆春營運處緊急聯絡台中廠商到場維修。

今天上午9時，1輛轎車行經台26線4.2公里處南下邊坡時，因天雨路滑，不慎失控衝...
今天上午9時，1輛轎車行經台26線4.2公里處南下邊坡時，因天雨路滑，不慎失控衝入路邊邊坡，撞壞自來水管排氣閥，駕駛未受傷；自來水公司恆春營運處緊急聯絡台中廠商到場維修。記者潘欣中／翻攝
分享
白鹿颱風今天下午1時從屏東縣滿州鄉登陸後，暴風圈籠罩台灣南部陸地，恆春半島被狂風...
白鹿颱風今天下午1時從屏東縣滿州鄉登陸後，暴風圈籠罩台灣南部陸地，恆春半島被狂風驟雨侵襲。記者潘欣中／攝影，
分享
白鹿颱風在屏東縣陸續造成停電災情，至今天下午2時累積曾停電戶數達5626戶，主要...
白鹿颱風在屏東縣陸續造成停電災情，至今天下午2時累積曾停電戶數達5626戶，主要集中在恆春半島的恆春、牡丹、車城及萬巒等鄉鎮，台電屏東區處持續動員搶修。記者潘欣中／翻攝
分享

恆春屏東縣停電

相關新聞

腦筋急轉彎？蘇問「沿海和市區」有無撤離 韓沒被考倒

2019-08-24 15:34

白鹿颱風豪雨 鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救

2019-08-24 15:34

白鹿颱風登陸恆春半島 屏東130部移動式抽水機迎戰

2019-08-24 14:11

颱風白鹿快速移動登陸屏東 本島夜間脫離暴風圈

2019-08-24 14:03

輕颱白鹿預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

2019-08-24 15:17

白鹿颱風來襲 金廈航線24日全面停航

2019-08-24 14:00

颱風侵襲 總統：禦敵從嚴 民眾避免外出

2019-08-24 14:00

輕颱白鹿快速直撲！全台累積停電逾2.7萬戶

2019-08-24 13:53

南北兩樣情！南部菜價翻倍漲 主婦：像在搶錢

2019-08-24 13:44

白鹿風雨襲擊屏東！ 預防性撤離山區282居民

2019-08-24 13:42

蘇突襲抽查防災 與韓視訊和諧 澎湖縣長電話竟轉語音

2019-08-24 13:40

台南市長黃偉哲勘查抽水站 呼籲民眾下午盡量不要外出

2019-08-24 13:40

白鹿颱風登陸 明天南部風雨明顯

2019-08-24 13:39

白鹿颱風下午轉強 南警局長：積水路段超前管制

2019-08-24 13:38

颱風白鹿襲台 蔬菜供應量增高麗菜回跌

2019-08-24 13:25

蘇貞昌找嘸人轉語音 澎縣府：院長打到縣長舊手機號碼

2019-08-24 13:09

颱風白鹿暴風圈籠罩東部南部陸地 風雨漸增強

2019-08-24 12:43

池上萬安民宅倉庫遭土石流掩埋 幸無人傷

2019-08-24 12:36

白鹿午後登陸 深夜有機會解除陸警

2019-08-24 12:20

白鹿颱風停班停課 黃偉哲：陣風達10級以上

2019-08-24 12:11

颱風過後漂流木不能亂撿 小心觸法還重罰

2019-08-24 12:11

影／颱風來襲 他帶小孩到海邊釣魚被海巡勸離

2019-08-24 12:04

輕颱白鹿登陸恆春半島 居民：風力還不如「落山風」

2019-08-24 12:00

花蓮累積雨量全台最高 豐濱鄉撤離20人

2019-08-24 11:55

輕颱白鹿來襲 航空海運取消架次航次皆逾百

2019-08-24 11:48

面對颱風 韓國瑜嚴格要求防災準備和災後迅速清理

2019-08-24 11:47

輕颱白鹿風強雨驟 全台停電1萬4千多戶

2019-08-24 11:34

白鹿颱風來襲 澎湖機場取消59航班

2019-08-24 11:31

白鹿無情風雨 台東2老婦人路邊賣菜賣火龍果

2019-08-24 11:29

防颱風！經農民搶收到貨量增加 北市菜價跌多漲少

2019-08-24 11:27

白鹿壓境韓國瑜加強防洪 仁武居民驚：路不見了？

2019-08-24 11:25

影／白鹿颱風來襲 台南農民搶收釋迦盡力加固防颱

2019-08-24 11:23

白鹿來勢洶洶 高雄工務局加強整備

2019-08-24 11:19

颱風來襲 高雄蔬菜翻倍漲

2019-08-24 11:00

台鐵西部幹線彰化以南 中午以後對號列車停駛

2019-08-24 10:55

影／花蓮大雨不斷 溪水滾滾聲東勢驚人

2019-08-24 10:54

雲林嗅不出颱風味 但菜價仍走高

2019-08-24 10:47

白鹿帶來大雨 今上午10點起南橫、東富公路局部封閉

2019-08-24 10:43

白鹿輕颱接近 部分國際航班取消或延後

2019-08-24 10:35
看更多

熱門文章

白鹿颱風來襲 共6縣市宣布停班停課

2019-08-23 19:38

氣象局：白鹿颱風中心午後登陸 南部風雨將增強

2019-08-24 08:21

白鹿陸警擴及10縣市 氣象局：輕颱上限侵台

2019-08-23 21:05

腦血管瘤破裂 婦人滯留日本求助無門

2019-08-23 17:56

白鹿暴風圈進入東南部近海 鄭明典：午後數小時內登陸

2019-08-24 07:43

蘇貞昌抽查停班縣市應變中心 韓國瑜獲肯定 澎湖出包

2019-08-24 09:35

明年健保總額上看7500億 破產在即恐漲健保費

2019-08-23 16:16

未達停班停課標準 雲林縣明天正常上班上課

2019-08-23 19:42

白鹿暴風圈已進入巴士海峽 台東嚴防超大豪雨

2019-08-24 05:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top