白鹿颱風登陸屏東滿州 露出狂風驟雨真面目

2019-08-24 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



白鹿颱風直撲南台灣，首當其衝的恆春半島，今天上午下起間歇性雨勢，但風不大，還被在地人形容「風的威力還不如半島冬季的落山風」；等到下午1點從屏東縣滿州鄉登陸後，暴風圈籠罩台灣南部陸地，恆春半島長達2個小時被狂風驟雨侵襲，恆春地區日雨量來到130毫米，山區破200毫米，平均陣風達到11級；居民說，登陸後終於露出它的真面目。

中央氣象局恆春氣象站說，白鹿颱風直撲屏東恆春半島，登陸前後的風雨強度大不同，主要是登陸前受中央山脈影響減弱，上午的風勢給人連「落山風」都不如的錯覺，等暴風圈籠罩台灣南部後，挾帶的狂風驟雨開始影響陸地。

另外，白鹿帶來的風雨在屏東縣陸續造成停電災情，至今天下午2時累積曾停電戶數達5626戶，主要集中在恆春半島的恆春、牡丹、車城及萬巒等鄉鎮，在屏東區處持續動員搶修下，已復電5516戶，僅剩牡丹鄉旭海村及萬巒鄉約110停電戶緊急搶修中。

台電屏東區營業處表示，造成停電原因主要是強風碰觸電力設備，致使線路或變壓器開關跳脫。一有災情就會馬上隔離事故點及轉供，並立即派員到現場搶修復電，期使停電戶數降到最低；今天共動員174位工程人員、出動吊臂車等工程車91輛、挖土機5部等嚴陣以待，全力搶修。