腦筋急轉彎？蘇問「沿海和市區」有無撤離 韓沒被考倒

2019-08-24 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天臨時與高雄市長韓國瑜視訊，提及「高雄市因為山區、尤其易淹水地區」時，舉例「永安、彌陀、林園、三民」，並問「有民眾撤離嗎？」不過，永安、彌陀、林園靠海，不是山區，現在的「三民區」是市區，也沒有預防性撤離，舊的「三民鄉」已改為「那瑪夏」，蘇揆的撤離到底指那裡？韓國瑜倒很「鎮靜」的回答：「我們主要是桃源、那瑪夏、茂林，特別是洗腎的病患，我們開始撤離。」韓市長未被蘇院長考倒。

蘇貞昌今天坐鎮中央應變中心，並臨時與坐鎮高雄市災害應變中心的韓國瑜視訊，關心高雄市風災及高雄市防颱情形，韓國瑜一連上線就大喊「院長好，院長早安」，蘇接著「考」韓國瑜。

蘇問韓，「颱風來襲，高雄的整備的情形怎樣？」，韓國瑜表示截至目前，所有整備工作都是照SOP標準作業情形推進，到目前為止整個風都還沒有進來（當時約8時40分左右），但是各區、還有各局處都盡可能作好萬全準備，請蘇院長放心。

蘇揆接著問，「高雄市山區，尤其易淹水地區，永安、彌陀、林園、三民，有民眾撤離嗎？」。韓國瑜聽後轉頭看一下坐在右邊的副市長李四川，然後說：「我們主要是桃源、那瑪夏、茂林，特別是洗腎的病患，我們開始撤離。」

蘇貞昌聽到有撤離，即說「好好好！有需要國軍幫忙就隨時通知聯絡，應該都有線上直接吧！」韓國瑜表示，昨天八軍團司令官給他電話，他們已經待命，現場後備指揮部的吳上校也在現場，非常的盡職，也非常的幫忙，所以請蘇放心。

蘇揆再問，維生系統、電力等等有停電或者其他什麼災害嗎？韓向蘇報告，一切正常。蘇即有點放心的說，那就好，請韓給所有在崗位上的同仁加油，如果有防救的啟動也特別注意同仁的安全，特別要請韓給他們照顧，並且給他們鼓勵。韓國瑜馬上回應：「好的，院長請放心！我們一定會全力以赴的。」

蘇揆聽到後表示，「好的，因為這次受風、受災地區，屏東、高雄跟台東部分會比較直接，所以要特別請韓跟同仁一起加油，特別謝謝你喔！韓也客氣的回答：「好的，謝謝院長關切！我們一定會戒備，全力以赴，謝謝！」蘇揆也結束視訊：「好！加油加油！謝謝你喔！」