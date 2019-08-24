台灣乳癌5年存活率87％ 陽大號召國際專家研討優化醫療

2019-08-24 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



位在宜蘭的國立陽明大學附設醫院，從2009年起，每年針對重要醫療議題，舉辦國際醫療研討會，邀請國際專家及國內學者，齊聚宜蘭研究及研討最新治療方法與進展。

國際研討會今年邁入第11屆，今天（24日）在礁溪長榮飯店舉行，以「新藥對於乳癌復發治療的影響」為主題，邀請包括日本埼玉醫科大學國際醫療中心主任佐伯俊昭教授、韓國首爾國立大學醫學院血液腫瘤科主任林石雅教授、台灣各醫學中心專家分享臨床及研究經驗。

陽明大學附設醫院指出，台灣乳癌發生率快速攀升，粗發生率達每10萬女性人口有107人罹病，宜蘭雖為農業縣，但近年來乳癌的發生率達10萬女性人口有106人，罹病幾乎與台灣齊平，這固然歸功於國民健康署的乳癌篩檢防治計畫，更重要的是加強衛教宣傳，大大提高了民眾警覺性。

院方表示，依衛生福利部公布的資料顯示，台灣乳癌5年存活率高達百分之87，已可媲美歐美的水準了，但還是有約百分之15的病患在首次治療完成後癌症又復發，需要再治療。

陽明大學附設醫院表示，近20年來，許多新藥陸續上市，對於乳癌復發病患又增添許多武器，臨床試驗也都證實這些武器的療效，但這些武器若非在健保給付範圍內，則價錢都非常昂貴，一般病患很難負擔，特別是在區域級醫院又是農業地區的病患，經濟多屬弱勢，面對這樣的狀況真的是很沉重。

對此，陽明大學附設醫院表示，一直不斷努力，希望宜蘭地區的醫療絕對不落人後，今年國際醫療研討會即以「乳癌復發後藥物治療的最新發展」為主軸，多面向深入探討乳癌術後復發的治療及現況、復發後各國治療上實際的差異等，期更改善宜蘭地區乳癌復發病患的治療成效。