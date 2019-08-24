白鹿颱風登陸恆春半島 屏東130部移動式抽水機迎戰
輕颱白鹿今天下午自屏東恆春半島登陸，縣長潘孟安上午分別前往沿海低漥易淹的佳冬、林邊及南州鄉視察防洪設施，檢視大型抽水設備運作狀況，指示各鄉鎮公所隨時監控掌握水情因應，並對山區土石流潛勢區進行預防性撤離、安置，做好防颱防災準備，沿海低漥易淹目前布設130部移動式抽水機，因應水情隨時啟動。
白鹿颱風下午從恆春半島登陸，外圍環流從清晨起已在恆春半島、屏北山區及沿海地區山區帶來明顯雨勢，到下午1時止，泰武鄉西大武山日雨量已達253毫米，春日鄉和獅子鄉也接近200毫米；潘孟安上午與行政院長完成防災視訊會議後，隨即前往南州鄉牛埔溪函仔口橋、佳冬鄉塭仔抽水站及林邊鄉A幹線抽水站，了解當地防災整備及抽水機運作情形。
他說，目前全縣易淹水區域共建置15座抽水站，今年另增購15部移動式抽水機，布設南州鄉萬華滯洪池、林邊鄉八甲頭排水、瑤仔口橋下游側等處，目前縣境已有130部移動式抽水機布設；南州鄉萬華及佳冬鄉海埔過去雖為屏東縣易淹水且消退最慢的地區，經過排水設施改善後，已在日前的豪雨看見成效，縣府也會保持警覺，面對日後颱風及西南氣流所可能帶來的強大雨量，持續做好防災準備。
由於屏東縣晚上10時才會脫離白鹿颱風暴風圈，外圍環流仍會帶來不少雨量，潘孟安要求團隊及各鄉鎮災防中心不可以掉以輕心，隨時監控掌握水情，務必將災害降到最低。
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