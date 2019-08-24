白鹿颱風中心下午1時已登陸屏東滿州

2019-08-24 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



輕度颱風白鹿（國際命名BAILU）下午1時已於屏東滿州鄉登陸。中央氣象局指出，南部的風雨將逐漸變大，今天晚間到深夜，可解除陸上颱風警報，影響最重的南部地區，預計影明天一整天仍有明顯雨勢，周一才會緩和。

氣象局指出，今天下午1時颱風中心登陸屏東滿州鄉，目前中心在恆春半島，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台灣東部、東南部及南部陸地，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖及金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。