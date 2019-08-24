神經科祖師爺洪祖培辭世 秀傳副院長王宗倫發文感念

2019-08-24 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



有「台灣神經科祖師爺」稱號的前台大神經科教授洪祖培，日前於睡夢中辭世，享壽93歲。國內急診權威、彰濱秀傳醫院副院長王宗倫在臉書發文感念，說在唸台大醫學系時，真心敬重的老師不多，但洪祖培絕對是其中一位，心中感嘆不已。

王宗倫憶起學生時期說道，台大醫學系的同學，應該沒有不對洪教授感到敬畏的。他目光銳利，對許多神經科病人疑難雜症總是剖析精闢，令人折服；在老師面前常會自慚形穢，因此多是心生敬畏！但對於老師所著「洪語錄」，總是人手一本、獲益無窮。

王宗倫說，在那個沒有MRI（核磁共振）而CT（電腦斷層掃描）又剛問世的時代，神經學診斷靠得是理學檢查的真功夫，而即使台大教授如雲，也幾乎無人能出其右。

特別的是，王宗倫說他在擔任總醫師時，論文投稿「台灣醫誌」，洪祖培時任主編，約了他要談談論文，他抱著忐忑不安心情前往，沒想到洪對他說「我覺得你這篇文章想法很好，但有些地方改過會更清楚。」並幾乎逐字指導他，他在感動之餘，才發現老師的眼光不是銳利，而是認真與堅持。